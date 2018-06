Mottbrand einer Matratze im Gefängnis Widnau - drei Häftlinge im Spital

Am Freitagabend hat in einer Zelle im Gefängnis Widnau eine Matratze gebrannt. Sie wurde vermutlich absichtlich in Brand gesteckt. Die Rega flog zwei Marokkaner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital, ein weiterer Mann aus Marokko wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren.