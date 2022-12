Brand Brandfall in Rheinecker Recyclingfirma – Feuer schnell unter Kontrolle gebracht Am frühen Mittwochabend um kurz nach 17:40, ist in einem Recyclingbetrieb an der Langenhabstrasse ein Feuer ausgebrochen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte dieses rasch löschen.

Beim Brand entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Mittwoch brach auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs ein Feuer in einer einseitig offenen, überdachten Betonnische aus. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde in der vom Brand betroffenen Nische geschredderter Industrie- und Hausmüll gelagert. Das Feuer habe auf die Fassade und die Überdachung übergegriffen. Die aufgebotene Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Gemäss Communiqué entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Es werde davon ausgegangen, dass sich im Abfall Materialien befanden, welche eine Reaktion auslösten, die zum Brand führte. (kapo/evw)