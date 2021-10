Rebstein Für Freunde gepflegter Blasmusik: Böhmisch-mährischer Hörgenuss am Polkatreff Am 31. Oktober findet in der Progyhalle in Rebstein zum vierten Mal der Räbschter Polkatreff statt. Es gilt die 3G-Regelung.

Die Räbschter Dorfspatzen freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Am Sonntag, 31. Oktober, geht der Räbschter Polkatreff in der Progyhalle in die vierte Auflage. Zusammen mit den Blaskapellen Thurgados und Heidiland bieten die Räbschter Dorfspatzen als Gastgeber den Freunden gepflegter Blasmusik einen unvergesslichen Tag in gemütlicher Runde.

Das Konzert beginnt um 10.30 Uhr, Saalöffnung ist ab 9.30 Uhr. Für den Räbschter Polkatreff besteht die 3G-Zertifikatspflicht.