Biodiversität Etwas fürs Klima, für das Wohlbefinden der Leute, die Landschaft und die Biodiversität tun: Diepoldsau pflanzt 200 Bäume Diepoldsau pflanzt mit einer Baumpflanzaktion 200 Bäume in den nächsten zwei Jahren. Es ist ein konstruktiver Beitrag für mehr Biodiversität und gegen den Klimawandel. Alle sind aufgerufen mitzumachen.

Diepoldsau wird 2022 und 2023 grüner, und zwar deutlich. Bild: gk

Das Baumprojekt ist eine gemeinsame Aktion der Politischen Gemeinde Diepoldsau, der beiden Ortsgemeinden Schmitter und Diepoldsau, des Rheinbauunternehmens und der Naturschutzgruppe Alta Rhy. Die neuen Bäume sollen Diepoldsau in den nächsten Jahrzehnten ökologisch aufwerten, lebenswerter machen und die Biodiversität fördern.

Erste Projekte sind mit der Neupflanzung von Bäumen im Strandbad Diepoldsau, dem Projekt Lehenmad und der Gestaltung der Umgebung des neuen Zentrums Rheinauen bereits in der Umsetzung.

Jeder kann mitmachen

Die Gemeinde Diepoldsau hat das Projekt angestossen. Sie wollte mehrere grosse Bäume ersetzen, die in den letzten Jahren gefällt worden waren. In der Folge hat der Gemeinderat das Fördern von Biodiversität in der Amtsdauer 2021 bis 2024 als wichtiges Ziel festgelegt.

Daraus entstand die Idee der Aktion «200 Bäume in zwei Jahren», an der sich alle Korporationen der Gemeinde beteiligen. Der Baum ist auch Symbol für Leben und Zukunft. Jürg Sonderegger, Präsident der Naturschutzgruppe Alta Rhy, sagt:

«Wir möchten etwas fürs Klima, für das Wohlbefinden der Leute, die Landschaft und die Biodiversität tun.»

Der Diepoldsauer Gemeinderat und Präsident der Naturschutzkommission Udo Hutter ist überzeugt, dass die Baumpflanzaktion ein wichtiges Zukunftsprojekt für die Gemeinde ist: «Ich denke, dass wir mehr für die Natur machen müssen und wollen möglichst viele Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer von der Aktion überzeugen und mit ins Boot holen», sagt Hutter.

Baumtag als Höhepunkt

Private haben gleich mehrere Möglichkeiten, sich an der Baumpflanzaktion zu beteiligen. Sie können bei den Baumpflanzungen aktiv mithelfen, Boden für eine Bepflanzung zur Verfügung stellen oder eine Baumpatenschaft übernehmen.

Zudem haben die Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer im Sommer die Möglichkeit, vergünstigt Obstbäume oder andere grössere einheimische Bäume vorzubestellen, um diese im Herbst zu pflanzen. Am 31. August ist eine Informationsveranstaltung mit dem österreichischen Naturdenker und Baumspezialisten Conrad Amber geplant.

Höhepunkt des diesjährigen Pflanzjahrs ist der Baumtag am 5. November. Dann werden mehrere Projekte gleichzeitig umgesetzt. Eine Allee mit stattlichen Bäumen soll beim neuen Zentrum Rheinauen entlang des Wegs vom «Raum der Stille» zur Hütte der Ortsgemeinde Diepoldsau entstehen. Weitere Alleen entlang von Wegen sind geplant. Pflanzplätze werden derzeit noch gesucht.

Positive Auswirkungen auf die Gesundheit

Bäumen kommt eine grosse Bedeutung in der Biodiversitätsförderung und Bekämpfung der Klimaerwärmung zu. Bäume reduzieren die CO2-Belastung in der Luft und die Aufheizung der Landschaft. Sie sind Staubfilter, regulieren Luftfeuchtigkeit und bringen Kühlung. Bäume haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen. Sie sind wichtige Lebensräume für Tiere und andere Pflanzen.

Das Projekt «200 Bäume in zwei Jahren» ist gestartet. Am Baumtag vom 5. November führen verschiedene Gruppen und Korporationen erste Pflanzaktionen und den Verkauf der vergünstigten Bäume durch. Diepoldsau-Schmitter pflanzt Bäume und alle können mitmachen. (gk/red)