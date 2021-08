Diepoldsau «Bewegung im Raum»: Die Galerie art dOséra lädt zur Ausstellung ein Die freischaffende Künstlerin Erna Lang stellt in Diepoldsau aus.

Erna Lang in ihrem Atelier in Schachen bei Reute. Bild: mia

(pd) Bevor die Galerie art dOséra Ende dieses Jahres ihre Türen für immer schliesst, stehen noch einige Leckerbis­sen auf dem Programm. Mit Erna Lang startet der Verein art dOsére ins letzte Kulturhalbjahr.

Erna Lang lebt in Schachen bei Reute. Seit 2009 ist sie freischaffende Künstlerin und nimmt an Malstudien sowie an Ausstellungen im In- und Ausland teil. Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Tätigkeit liegt in der Malerei, in der intensiven Auseinandersetzung mit Farbe, meist in Öl oder Mischtechniken auf Leinwand.

Erna Lang lässt entstehen und malt meist aus dem Inne­ren heraus. Hauptthema ist der Mensch und was ihn bewegt. Spontanität wechselt sich ab mit Intensität und Tiefe. Wichtig ist ihr die Wirkung, die mit der Farbe und ihren unterschiedlichen Lichtwerten erzielt werden kann.

Die Ausstellung «Bewegung im Raum» besticht durch Farbüberlagerung, Einsatz von Hell- Dunkel-Werten in der Farbigkeit und Bildkompositionen mit Farben im Raum. Durch die Gegenüberstellung von Komplementärfarben und Vordergrund-/Hin­tergrund-Irritationen entsteht Spannung. Erna Lang möchte mit wenig Farbe am richtigen Ort viel bewegen. Einzelne Farben bringen das Bild zum Schwingen und die Seele zum Bewegen.