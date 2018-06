Betrunken mit Auto in Bach gelandet Am Freitagabend ist ein 49-Jähriger mit zwei Promille im Blut auf der Grundstrasse mit seinem Auto über den Strassenrand geraten. Die endete im Bachbett.

Es entstand kein Schaden am Auto. (Bild: Kapo SG)

(kapo) Der 49-Jährige war mit seinem Auto auf der Wildenaustrasse in Richtung Grundstrasse unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Höhe Firma NB Spedition hielt er sein Auto an, legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes geriet er immer mehr nach links und fuhr das abfallende Wiesland hinunter, bis er in einem kleinen Bach stecken blieb.

Eine Atemalkoholprobe beim 49-Jährigen ergab einen Wert von 0.99 mg/l. Sein Führerausweis wurde gesperrt. Weder am Auto noch an der Strasseneinrichtung entstand ein Schaden.