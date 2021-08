Leichtathletik Besser spät als nie: Der Gesa-Cup in Altstätten findet erstmals im August statt Am Freitag findet der 47.Gesa-Cup statt – erstmals im August und erstmals am Abend.

An der Light Edition des Gesa-Cups sind 300 Zuschauer zugelassen. Bild: PD

(dze) Es wird ein neues, spezielles und trotzdem wunderbares Gefühl sein, wenn die Athletinnen und Athleten am Freitag um 18 Uhr die Sprintbahn auf der Gesa in Altstätten in Beschlag nehmen. Neu, da der Gesa-Cup erstmals abends ausgetragen wird. Speziell, dass der Wettkampf erst im August stattfindet. Wunderbar, da nach mehr als zwei Jahren Pause endlich wieder Gesa-Cup-Stimmung aufkommt.

Dafür verantwortlich werden die 300 Zuschauerinnen und Zuschauer sein, die dem Spektakel beiwohnen dürfen. Natürlich bleibt der Eintritt zum Gesa-Cup auch bei der Light Edition kostenlos.

Zehnter Sieg in 13 Jahren für Oberriet-Eichenwies?

Der neu geschaffene Modus verspricht Hochspannung. Seit 2008 heisst das Siegerteam bei den Frauen STV Oberriet- Eichenwies oder KTV Altstätten. Während die Gastgeberinnen in dieser Zeit dreimal triumphieren konnten, gelangen den Oberrieterinnen neun Siege.

Herausgefordert werden die zwei dominierenden Teams der letzten Jahre unter anderem von jungen aufstrebenden Teufnerinnen. Sie möchten mit ihrem Auftritt an die starken Nullerjahre anknüpfen, als die Frauen des TV Teufen sechs Siege in Folge holten. Ein Wörtchen mitreden möchte natürlich auch der STV Balgach, der vor allem im Hochsprung zwei Medaillenanwärterinnen stellt. Zudem wird Kaderathletin und Hürdenspezialistin Larissa Bertényi ihre Konkurrenz im 100-m-Lauf herausfordern. Gespannt darf man auch auf den Auftritt des STV Sennwald und STV Kriessern sein. Beide Teams melden sich nach längerer Absenz auf der Gesa zurück.

Bleibt Teufen ohne Teamleader vorn?

Bei den Männern präsentiert sich die Ausgangslage so offen wie schon lange nicht mehr. Titelverteidiger TV Teufen muss sich ohne Teamleader Simon Ehammer behaupten. Mehrkämpfer Thomas Koster möchte seine Mannen aber trotzdem zum Sieg pushen. Vorbei müssen sie dabei vor allem an den starken Athleten des TV Mels, dem Nachbarschaftsprojekt TV Oberriet und den Gastgebern des KTV Altstätten.

Die Männer starten um 18 Uhr in ihren Wettkampf, die Frauen folgen um 18.15 Uhr. Abgeschlossen wird der Gesa-Cup mit der legendären Gesa-Stafette, die diesmal zur Gesamtwertung gehört.