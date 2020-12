Bescherung im Walter zoo 15'000 Franken für den Walter Zoo: Die Feier für Regierungspräsident Bruno Damann fällt ins Wasser, also tätigt die Stadt Gossau eine grosszügige Spende Die Stadt Gossau wollte dem St.Galler Regierungspräsidenten mit einer Feier zu seiner Wahl gratulieren. Aufgrund des Coronavirus konnte die Feier bislang nicht stattfinden. Auf Vorschlag von Bruno Damann kommt das Geld nun dem Walter Zoo zugute.

Nachträgliche Bescherung im Walter Zoo: Die Stadt Gossau spendet 15'000 Franken.

Bild: Arthur Gamsa

(pd/mlb) Die Wahl von Bruno Damann zum Regierungspräsidenten des Kantons St.Gallen war für Gossau eine Besonderheit. Deshalb wollte die Stadt dies auch mit der Bevölkerung feiern und so den prominenten Mitbürger ehren. «Aus bekannten Gründen konnte diese Feier bislang nicht stattfinden. Und die Aussichten sind unsicher, ob dies vor Ende Mai 2021 möglich wird, wenn das Präsidialjahr endet.» So schreibt es die Stadt Gossau in einer Medienmitteilung.

Bruno Damann habe dem Stadtrat vorgeschlagen, ganz auf einen Empfang zu verzichten. Auf diesen Wunsch geht der Stadtrat ein und spendet stattdessen einen Betrag von 15'000 Franken an den Gossauer Walter Zoo. Zu diesem hat der Regierungspräsident eine besondere Beziehung. Während zehn Jahren gehörte er dem Vorstand der Gönnervereinigung an, davon neun Jahre als deren Präsident.