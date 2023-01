Berneck Mitwirkung zu Sondernutzungsplan: Architekt Martinez will erweitern Die Gemeinde Berneck eröffnet ein Mitwirkungsverfahren zu einem Sondernutzungsplan im Gebiet Schnabel.

Wo heute ein Containerbau steht, soll eine Terrassenüberbauung entstehen. Planausschnitt: gk

Wie es im Mitteilungsblatt «Berneck inside» heisst, will Architekt Carlos Martinez seine Wohn- und Geschäftsliegenschaft erweitern. Das 2000 m2 grosse Planungsgebiet umfasst die Grundstücke 1572, 1697 und 2209 und liegt in der Wohnzone WE. Auf Grundstück 1697 befindet sich die bestehende Wohn- und Geschäftsliegenschaft und auf dem östlichen Grundstück 1572 ein Container.

Auf letzterem Grundstück ist nun ein terrassenartiges Gebäude vorgesehen mit Geschäftsnutzung im unteren und Wohnnutzung im oberen Bereich analog dem bestehenden Gebäude. Der Neubau soll nicht zuletzt die heute beengten Platzverhältnisse an den Arbeitsplätzen verbessern.

Auch ein fakultatives Referendum ist noch nötig

Für den Neubau ist ein Sondernutzungsplan nötig. Die kantonale Fachkommission Städtebau habe das Projekt geprüft und ihm die städtebauliche Qualität zugesprochen, schreibt die Gemeinde. Bevor der Gemeinderat aber über den Sondernutzungsplan entscheidet, unterstellt er ihn der Mitwirkung. Die Bevölkerung kann zwischen dem 9. und dem 27. Januar brieflich oder per E-Mail an kanzlei@berneck.ch Stellungnahmen einreichen.

Weil mit dem Sondernutzungsplan auch eine Zonenplanänderung verbunden ist, wird er nach dem Erlass durch den Gemeinderat und der öffentlichen Auflage auch noch dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Unterlagen sind auf der Gemeinde-Website www.berneck.ch abrufbar und liegen im Rathaus zur Einsicht auf. (gk/red)