Berneck «Ich bin wöchentlich bei einer Teststation»: Eine Grenzgängerin erzählt im Interview, wie sich ihr Arbeitsalltag durch Corona verändert hat Tamara Djuric arbeitet als Grenzgängerin in Berneck. Die Hürden der Pandemie begleiten sie auf ihrem Arbeitsweg.

Tamara Djuric arbeitet als Junior Eventmanagerin in Berneck. Bild: pd

Den wöchentlichen Coronatest hat Tamara Djuric in ihren Alltag integriert – an das Stäbchen in der Nase hat sie sich aber noch lange nicht gewöhnt. Die 25-jährige Vorarlbergerin pendelt für ihre Arbeit von Feldkirch nach Berneck.

Was hat Sie dazu bewogen, in der Schweiz zu arbeiten?

Tamara Djuric: Nach meinem Studium habe ich ziemlich lange nach einem Job gesucht. Dabei war ich aber nicht ausschliesslich auf die Schweiz fokussiert. Im Dezember 2019 bin ich schliesslich auf eine passende Stellenausschreibung im Rheintal gestossen, habe mich beworben und durfte im Januar 2020 anfangen.

Während drei Monaten konnten Sie die Grenze noch problemlos überqueren, danach wurde sie geschlossen. Wie haben Sie diese Situation erlebt?

Eine Grenzschliessung war komplett unvorstellbar. Für mich hat es bis dahin nie wirklich eine Grenze gegeben. Somit hat sich vieles verändert, als sie auf einmal geschlossen wurde. Im ersten Moment dachte ich, ich könne nicht mehr arbeiten gehen. Doch es hat sich schnell herausgestellt, dass die Ein- und Ausreise für alle, die im Ausland arbeiten, möglich ist. Ich habe dann für den Arbeitsweg mehr Zeit einberechnet, da ich beim Zoll immer etwa 15 Minuten anstehen musste. Aber es war alles gut organisiert.

Wie läuft die Ein- und Ausreise jetzt ab?

Ich habe mein Einreiseformular und die Grenzgängerbewilligung dabei. Für die Einreise nach Österreich muss ich zusätzlich einen negativen PCR-Test oder Antigentest vorweisen, der nicht älter als sieben Tage ist. Ich bin also wöchentlich bei einer Teststation. Es ist zu einem fixen Termin in der Woche geworden, den ich einfach wahrnehmen muss.

Haben Sie sich auch an den Nasen-/Rachenabstrich gewöhnt?

Nein, den empfinde ich immer noch als unangenehm und mir kommen jedes Mal die Tränen. Aber es sind ja nur fünf Minuten, die ich bei der Teststation verbringe und das negative Resultat gibt mir Sicherheit. Ich wurde zum Glück noch nie positiv getestet.

Sind Sie nervös, während Sie auf das Resultat warten?

Ja, anfangs war ich etwas nervös. Ich überlegte mir während der Wartezeit ganz genau, ob und wo ich mich hätte anstecken können. Mittlerweile sind das Testen und Warten eine Routine.

Könnten Sie auch im Homeoffice arbeiten?

Ja, mein Arbeitgeber bot mir seit Beginn der Pandemie diese Möglichkeit, was auch sehr gut funktioniert. Für die Umsetzung mancher Projekte ist es jedoch immer wieder nötig, dass ich vor Ort bin. Dies ist dann eine willkommene Abwechslung.

Was hat sich für Sie sonst noch im Pandemiealltag verändert?

Die Spontanität fehlt mir sehr. Ich muss im Voraus überlegen, welche Regeln in den verschiedenen Regionen gelten. Freunde und Verwandte, die in der Schweiz leben, konnte ich seit längerem nicht mehr treffen, da ich nur für die Arbeit einreisen darf. Für den 19. Mai hat Österreich aber Lockerungen angekündigt. Personen mit einem negativen Test sollen in das Land einreisen dürfen. Somit freue ich mich darauf, auch am Wochenende in die Schweiz zu kommen und meine Freunde wieder zu sehen.