Berneck Endlich wieder ein Wimmetfest, mit allem, was dazugehört In einer Woche liefern Winzer aus dem ganzen Rheintal im Rahmen eines grossen Fests ihre Blauburgundertrauben im alten Torkel an.

Auftakt zum Bernecker Wimmetfest: Die Rheintaler Rebleute liefern in Winzertracht ihr Traubengut auf originellen Gefährten an.

Am Freitag, 7. Oktober, ab 16.45 Uhr, wird es wie schon einmal im Jahr 2006 ein Wimmetfest geben. Mit allem, was dazugehört: Ein Fest der Weintrauben, der Winzer, des Erntedanks und der gemeinsamen Gemütlichkeit.

Aufzug mit 42 Winzergruppen

Da wird es viel zu sehen geben: Los geht es mit dem Aufzug von 42 Winzergruppen, bei dem Reb- und Weinbauern aus dem ganzen Rheintal in schmuckem Winzer-«Häs» ihre am selben Tag geernteten Trauben zum Rathausplatz bringen, teils mit alten Fuhrwerken. Anschliessend gibt es einen Festakt, umrahmt mit Tambouren- und Alphornspiel. Ein Festakt, an dem die unermüdliche Arbeit der Rebleute und Winzer gebührend gewürdigt wird. Denn diese Zeit ist der Höhepunkt des Rebjahres. Jetzt können die Früchte der harten Arbeit im Rebhang geerntet werden; die Weinbauern und ihre Helferinnen und Helfer dürfen sich nun über den Ertrag freuen und dankbar sein für die Gaben der Natur.

Am Tag des Wimmetfests werden auch ältere Bernecker Rebleute geehrt. Mit einer Urkunde und einem goldenen Rebmesser. Dann wird das ange­lieferte Traubengut zum Torkel geführt. Die Trauben werden gewogen und ihre Öchslegrade gemessen. Die zwölfköpfige Torkelmannschaft wird die Früchte in die grossen Standen im Torkel schütten, stösseln und die Maische einsperren. Das Publikum darf die ganze Zeit dabei sein und aus nächster Nähe miterleben, wie die ersten Arbeitsschritte zur Gewinnung eines wunderbaren Weins aus Rheintaler Blauburgundertrauben aussehen.

Die einzelnen Arbeitsschritte werden dabei von Felix Indermaur in seiner gewohnt humorvollen Art kommentiert. Und weil das Zuschauen für gewöhnlich hungrig und durstig macht, wird unter den Rathausbögen und im Pfarrsaal eine Festwirtschaft eingerichtet sein, wo ein typischer Winzerschmaus mit Winzernudeln, Siedwurst und Käsefladen serviert wird. Hier wird auch die beliebte Bernecker Volksmusikkapelle Pfauenhalde aufspielen. Und natürlich wird man Rheintaler Weine degustieren können.

Weiter geht es danach am 5. November: Wenn die Trauben einen Monat eingemaischt waren, wird der Torkel ächzen und stöhnen, wenn das Traubengut auf dem alten Torkelbaum gepresst wird. Ein einmaliges optisches und akustisches Erlebnis. Der gepresste Saft kommt dann in Barrique-Fässer und wird zur «Aatrinkete» am 22. Juni 2024 probierbereit sein.

Historische Bedeutung des Weinbaus hervorheben

Mit diesen Events möchten der Verein Vinum Berneck und die Rheintaler Winzer den Wein als Naturprodukt und als Ergebnis sorgfältiger Kelterung publikumswirksam inszenieren und den Wein als Kulturgut mit historischer Bedeutung darstellen. Die Veranstalter fördern ausserdem die Identifikation der Bevölkerung mit dem Schaffen der Rheintaler Winzer und dem Rheintaler Wein. (pd)