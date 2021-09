Berneck «Der Torkelbaum ächzt» erneut: Verein Vinum Berneck plant die Neuauflage eines Festes um Geschichte und Weinkultur 108 Mitglieder des Vereins Vinum Berneck fanden sich ein, um den geschäftlichen Part mit dem gemütlichen Zusammensein zu paaren. Felix Indermaur wurde unter grossem Applaus zum Freimitglied ernannt.

Beda Germann erklärt, was es mit «Der Torkelbaum ächzt» auf sich hat.

Die Pandemie verschonte die Anlässe des Vereins nicht. Einer der raren Höhepunkte war die Feinschmecker-Tour. Nun soll wieder alles besser werden. Programmchef Beda Germann präsentierte einen bunten Strauss an Aktivitäten, die im anstehenden Vereinsjahr und darüber hinaus gedeihen sollen.

Wiederbelebt wird der Anlass «Der Torkelbaum ächzt». Er fand bereits 2006 einmal statt und stiess auf ein grosses Echo. Es geht an drei Tagen um Geschichte und Weinkultur. Der Start erfolgt am 14. Oktober 2022 mit dem Wimmetfest, das der Freude über die Ernte Ausdruck verleiht. Einen knappen Monat später kommt es zum Druckfest. Die Torkelmeister pressen das Traubengut auf dem mächtigen historischen Torkelbaum. Schliesslich ist im Juni 2024 ein Weinfest, an dem die Produkte von 2022 in die Kehle gelangen.

Freimitglied Indermaur nutzt auch unorthodoxe Methoden

Die Jahresberichte des Präsidenten Fritz Kuster und der Ressortleiter wurden einstimmig und mit Applaus verdankt. Der neue Kassier Silvio Hutter präsentierte eine Jahresrechnung mit einem Gewinn von knapp 5000 Franken.

Um das Projekt des neuen Weinwanderwegs in Berneck weiter zu unterstützen, wurden zusätzliche Rückstellungen von 5000 Franken verbucht. Das Budget 2021/22 sieht bei einem betrieblichen Aufwand von etwa 58000 Franken ein Minus von 3500 Franken vor. Der Verein Vinum Berneck zählt 330 Mitglieder.

Felix Indermaur wurde «wegen seiner enorm grossen Leistungen für den Verein» als Freimitglied geehrt. Der Geehrte griff auch schon mal zu unorthodoxen Methoden. So liess er schon im September 1978 einen Helikopter über den Rosenberg fliegen. Allerdings ohne Bewilligung. (pd)