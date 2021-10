Berneck A-capella-Ensemble Dezibelles spielen Konzert im Haus des Weins Das Kulturforum Berneck präsentiert im Haus des Weins ein Konzert mit dem bekannten A-cappella-Ensemble Dezibelles. Das Konzert findet am kommenden Freitag statt.

Das musikalisch vielseitige Quartett präsentiert im Haus des Weins «Best of dezibelles». Bild: PD

Am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr präsentiert das Kulturforum Berneck im Haus des Weins ein Konzert mit dem bekannten A-cappella-Ensem­ble Dezibelles, Zürich. Das Quartett mit Nicole Hitz (Sopran), Rebekka Bräm (Sopran), Daniela Villiger (Mezzosopran) und Editha Lambert (Alt) wurde im September 2009 von vier Mitgliedern des Jugendchors Zürichs gegründet und hat sich dem A-cappella-Gesang verschrieben.

Zahlreiche Auszeichnungen erhalten

Das Ensemble war bereits zu Gast an der Zürcher «acapel­lanight» sowie an verschiedenen A-cappella-Festivals in der Schweiz. International erlangte das Vokalquartett erstmals 2015 Bekanntheit, als es am Finale des «Jugend kulturell»-Förderpreises in Hamburg einen ers­ten Jurypreis entgegennehmen durfte. Danach folgten Engagements auch im Ausland.

Im Rahmen des internationalen «a-cappella»-Wettbewerbes in Leipzig wurde das Quartett 2018 mit dem «amarcord»-Sonderpreis für das beste unverstärkte Stück «Lueget, vo Berg und Tal» ausgezeichnet. 2019 gewann das Quartett den ersten Preis am Vocal Champs Contest. Seit Sommer 2018 ist das Quartett in neuer, vollprofessioneller Besetzung unterwegs. In Berneck präsentieren die vier Sängerinnen eine Auswahl ihrer grössten Erfol­ge unter dem Titel «Best of dezibelles». (pd)