Bernech Ob Kaninchen oder junge Hühner: Kinder und Erwachsene bestaunen Tierli im Grünen Im idyllischen Naturreservat Held am Dorfrand lädt der Ornithologische Verein Berneck-Au traditionell zur Jungtierschau ein. Sie war ein Erfolg – dank Wetterglück und Lieblingstieren.

Den Kinder bereitete es Vergnügen, die Kaninchen ganz genau zu beobachten. Bild: Hildegard Bickel

Kaninchen und junge Hühner sind tatsächlich Tierli, ohne hier die Verkleinerungsform strapazieren zu wollen. Mit ihrem flauschigen Fell und dem feinen Federkleid entzückten sie am Samstag und Sonntag sowohl Kinder als auch ihre Eltern und Gäste. Auf einer Wiese knieten sich die Besucherinnen und Besucher ins Gras und schauten sich die rund zehn verschiedenen Kaninchenrassen sowie die Bibeli und jungen Hühner der Vereinsmitglieder genauer an.

Beliebt waren auch das Meerschweinchenrennen, bei dem es Felltierli zu gewinnen gab, und die Möglichkeit, sich in der Festwirtschaft zu verpflegen. Liebevoll wurde das Gelände mit Blumen geschmückt. Zur Geltung kam auch der Weiher, an dessen Ufer gemäht und geholzt wurde. Das schöne Wetter liess diesen Fleck in der Held als wahres Idyll erscheinen.

Köbi Grüninger, OV-Präsident, machte auf die Bemühungen aufmerksam, das Naturschutzgebiet in den nächsten Jahren zu vergrössern. Bund und Kanton sind beteiligt an der ökologischen Aufwertung. Ein zusätzlicher Weiher ist vorgesehen, um weiteren Lebensraum für Wildtiere zu schaffen. Ringelnatter und Zauneidechsen fühlen sich bereits jetzt wohl. Das Grundstück gehört der Politischen Gemeinde. Der Verein bietet Hand und hilft tatkräftig bei der Pflege.