Begegnungsraum attraktiver gestalten: Gemeinde kauft Liegenschaften im Zentrum Die Gemeinde hat drei Liegenschaften an der Zehntfeldstrasse gekauft. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Zehntfeldstrasse im Bereich des neuen Alterszentrums als Begegnungsraum attraktiver zu gestalten. Geri Krebs

Liegenschaften Zehntfeldstrasse 1. (Bild: pd)

Während der Planung des Neubaus des Alters- und Pflegezentrum Widnau hat sich der Gemeinde die Gelegenheit eröffnet, von einer Erbengemeinschaft die beiden an der Zehntfeldstrasse 1 liegenden Grundstücke zu erwerben. Fast gleichzeitig konnte –auch von einer Erbengemeinschaft – die angrenzende Liegenschaft Bahnhofstrasse 11 gekauft werden. Für die drei Grundstücke hat die Gemeinde 1'760'000 Franken bezahlt.

Alle drei Grundstücke sind wegen ihrer Lage für die Zentrumsentwicklung an der Bahnhofstrasse/Zehntfeldstrasse von strategischer Bedeutung. Durch den Erwerb ergeben sich attraktive zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für den Strassenraum im Bereich des neuen Alters- und Pflegezentrums. Dies wird bei der laufenden Planung der Aussen- und Begegnungsräume berücksichtigt werden.

Liegenschaft Bahnhofstrasse 11. (Bild: pd)

Aufwendige Sanierung Schützenstrasse

Die Schützenstrasse ist eine der ältesten Gemeindestrassen in Widnau. Sie ist in einem schlechten Zustand. Zudem wurden bei der ersten Erschliessung des Quartiers aus Kostengründen die Leitungen einfach in die unbebauten Freiflächen zwischen die Parzellen gelegt oder quer durch die privaten Grundstücke.

Heute ist es Stand der Technik, dass man die Leitungsinfrastrukturen in den Strassenkörper legt, damit es bei der (Neu-)Bebauung der Parzellen keine Konflikte gibt. Das Sanierungsprojekt für Strasse und Werkleitungen ist komplex und aufwendig. Es umfasst die Schützenstrasse im Abschnitt Böschachkanal bis «Fischlikreisel». Ersetzt wird die komplette Werk- und Kanalisationsinfrastruktur. Der Strassenoberbau wird vollständig erneuert.

Elemente zur Verkehrsberuhigung

Zudem ist auf der fadengeraden Strecke, die zum Fahren in übersetzter Geschwindigkeit verführt, der Bau von zwei verkehrsberuhigenden Elementen geplant. Die Arbeiten starten am Montag, 1. Juli, und dauern bis Herbst 2020. In der 1. Etappe ist die Bauausführung im Abschnitt Böschachkanal bis Knoten

Rheinaustrasse geplant. 2020 erfolgen dann die Arbeiten der 2. Etappe im Abschnitt Knoten Rheinaustrasse bis zum «Fischlikreisel». Während der Bauarbeiten muss die Schützenstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, eine Umleitung wird signalisiert.

Bushaltestelle wird verlegt

Die empfohlene Ausweichroute mit Anbindung an die Espenstrasse führt über die Rheinstrasse oder die Poststrasse. Während der Bauarbeiten kann auch die Bushaltestelle «Bünteli» an der Schützenstrasse (Linie 351) vom 1. Juli bis voraussichtlich Herbst 2020 nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Büntelistrasse auf der Höhe von Haus Nr. 8 eingerichtet.

Dem Gemeinderat ist es bewusst, dass es sich bei der Sanierung der Schützenstrasse um eine langwierige und anspruchsvolle Baustelle handelt. Das Bauamt und die beauftragten Unternehmen werden alles daran setzen, die Unannehmlichkeiten für die Anwohnerschaft in Grenzen zu halten. Bereits heute dankt die Gemeinde allen, die von dieser Baustelle betroffen sind, für das Verständnis und die Geduld.