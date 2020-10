Baustart für neue SGKB-Filiale in Oberriet Die St.Galler Kantonalbank erneuert ihren Standort an der Staatsstrasse 107 in Oberriet. Der Baustart für den Neubau ist am 2.November. Gleichzeitig teilt die Kantonalbank mit, dass Christof Frei die Leitung der Niederlassung in Oberriet übernimmt.

Monika Von Der Linden

Das rund 40-jährige Gebäude im Dorfkern von Oberriet wird abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Das neue Gebäude wird neben den Bankräumlichkeiten der SGKB auch vier Wohnungen beherbergen. Die Bauarbeiten beginnen am 2.November und dauern voraussichtlich bis Ende April 2022. Während der Bauphase wird die Kundschaft in einem Provisorium auf dem Grundstück der Firma Pitec am Spechtweg 1 (direkt an der Hauptstrasse) bedient. Mit dem Neubau entsteht Platz für ein Wachstum der Niederlassung – aktuell arbeiten sieben Personen in der Niederlassung in Oberriet.

Christof Frei wird Leiter der Niederlassung

Der 40-jährige Christof Frei (Bild) übernimmt per 1.November die Leitung der Niederlassung in Oberriet. Er tritt damit die Nachfolge von Jörg Wittwer an, der sich auf eigenen Wunsch künftig auf die Kundenberatung konzentriert.

Frei ist in Oberriet aufgewachsen, wo er heute noch wohnt. Nach Abschluss des Studiums in Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Winterthur war er ab 2007 während fast zehn Jahren als Privatkundenberater für die Credit Suisse in Altstätten tätig. Währenddessen absolvierte er auch den Master- Lehrgang in Real Estate Management an der Fachhochschule St.Gallen. Seit Juli 2019 war er für die Raiffeisenbank Oberes Rheintal in Oberriet als Privatkundenberater tätig.

Raphael Wenk, Leiter Privat- und Geschäftskunden Ost, freut sich über den neuen Niederlassungsleiter – und auch darüber, dass sein Vorgänger als Kundenberater dabei bleibt: «Jörg Wittwer hat in den letzten 15 Jahren massgeblich zur positiven Entwicklung der Niederlassung beigetragen.» (pd)