Bauarbeiten Diepoldsauer Zentrumsgestaltung schreitet voran Die erste Bauetappe der Zentrumsgestaltung an der Vorderen Kirchstrasse in Diepoldsau ist abgeschlossen. Nach den Festtagen starten die Arbeiten an der Steigstrasse.

Im Diepoldsauer Dorfzentrum wurde kürzlich ein neuer Strassenbelag eingebaut. Bild: gk

(gk) Die erste Bauetappe der Zentrumsgestaltung an der Vorderen Kirchstrasse in Diepoldsau ist abgeschlossen. In den letzten Tagen wurde der Strassenbelag eingebaut. Nach den Festtagen starten die Arbeiten an der Steigstrasse. Dies gibt die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt.

Elf Wochen sind seit dem im Oktober erfolgten Spatenstich zur Diepoldsauer Zentrumsneugestaltung vergangen. Nun wurde die erste Bauphase, bis auf kleinere Anpassungsarbeiten, noch vor dem Jahreswechsel abgeschlossen. Einige Arbeiten der zweiten Bauphase konnten vorgezogen werden, sodass der Einlenker Moosackerstrasse bereits fast fertig saniert ist.

Vordere Kirchstrasse ab Mitte Januar wieder offen

Die aktuelle Verkehrsführung bleibt bis Neujahr bestehen und der Einlenker Vordere Kirchstrasse gesperrt. Die Trottoirs und die Zufahrten zu den Parkplätzen der Raiffeisen und der Post werden wieder soweit möglich zugänglich gemacht. Am 11. Januar 2021 starten die Vorbereitungsarbeiten für die zweite Phase. Danach wird der Einlenker an der Vorderen Kirchstrasse wieder dem Verkehr übergeben und die Verkehrsführung an die neue Baustelle an der Steigstrasse angepasst. Der Einlenker Steigstrasse bleibt während der Erneuerungsarbeiten ab Mitte Januar während rund drei Monaten gesperrt.

In 13 Etappen zum neuen Zentrum

In 13 Bauetappen wird die Strasseninfrastruktur im Dorfzentrum bis ins Jahr 2023 saniert. Gleichzeitig erhält die Gemeinde Diepoldsau einen neuen Dorfplatz und eine Tiefgarage mit über 90 Parkplätzen.

Das kantonale Strassenbauprojekt kostet rund sechs Millionen Franken, wovon die Gemeinde 1,9 Millionen trägt. Für die Tiefgarage und den neuen Dorfplatz wendet die Gemeinde Diepoldsau rund acht Millionen Franken auf.