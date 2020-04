Balgacher «Bierhalle» mit eigener Mikrobrauerei Die neuen Eigentümer der Bierhalle («Linde» in Balgach) möchten das bisherige Konzept mit wenigen Anpassungen beibehalten.

An diesem speziellen, urchigen Pub-Ambiente soll nichts verändert werden. Bild: pd

Bereits vor einem Jahr haben Sacha Sapra und Martina Jenny das Wohnhaus mit der Wirtschaft zur Linde gekauft. Inzwischen wurden im Haus die drei Wohnungen renoviert und vermietet. Ende März übergab nun die bisherige Pächterin Katja Schmitter die Schlüssel des Restaurants den neuen Besitzern.

«Eigentlich wollten wir am 1. April mit unserem Personal die ‹Bierhalle› wieder eröffnen», sagt Sacha Sapra. Er ist überzeugt: «Mit Palma Danisi, die seit zwölf Jahren in der ‹Bierhalle› arbeitet, und Raoul Lenherr, der bei ‹Sommer im Park› aktiv ist, haben wir ein gutes und erfahrenes Team zusammengestellt.» Eine baldige Eröffnung sei nun aber leider nicht möglich. Die Zeit der Coronasperre möchte Sacha Sapra deshalb nutzen, um die in die Jahre gekommenen Toiletten und die Küche auf Vordermann zu bringen. Aufgewertet werden soll auch die Gartenwirtschaft.

Es bleibt ziemlich alles so, wie es ist

Im Restaurant hingegen soll nichts verändert werden. «Viele Gäste haben den Charakter der Beiz über die Jahre mitgeformt», sagt Sacha Sapra. Die Bierhalle ist ein Rheintaler Pub. Wie in England oder in Irland treffen sich dort ganz unterschiedliche Leute, von Jung bis Alt. «Das ist in der Schweiz eher selten der Fall und tut der Stimmung sehr gut», sagt Sapra. So sollen auch in Zukunft die Gäste mittels Jukebox die Musik bestimmen und es werden auch weiterhin zwei bis drei Konzerte pro Monat stattfinden, wobei eher auf kleine regionale Bands der Fokus gesetzt wird.

Ein Highlight soll die im hinteren Teil des Gebäudes inte­grierte Mikrobrauerei werden. Früher gab es nebst der «Gastwirtschaft zur Linde» nämlich auch die «Bierbrauerei zur Linde».

«Diese Brauerei möchten wir in Form einer kleinen Mikrobrauerei wieder aufleben lassen und künftig Bierbraukurse für kleine Gruppen anbieten», sagt Sacha Sapra. Sonnenbräu soll jedoch auch in Zukunft das Hausbier bleiben.

Um dem Namen «Bierhalle» gerecht zu werden, möchten die neuen Besitzer das bestehende Offenausschankangebot von Sonnenbräu, Guinness und Smith­wicks durch eine breite Auswahl Spezialbiere ergänzen, genauso wie das kulinarische Angebot mit hausgemachten Flammkuchen. Als weiteres Highlight möchte Sacha Sapra Bier-Tastings anbieten. Ausserdem möchte die «Bierhalle» mit eigenem Barwagen an verschiedenen Rheintaler Veranstaltungen präsent sein. Geplant ist auch ein Bier- und Flammkuchen-Catering für Partys oder Firmenevents.