Balgach Schulrat lässt über Grundstückkauf in Millionenhöhe abstimmen Die Primarschulgemeinde Balgach beantragt den Kauf eines Grundstücks bei der Schulanlage Breite. Preislich sei das Grundstück verhältnismässig günstig. Es befindet sich unmittelbar neben der Freifläche für den geplanten Schulhaus Neubau.

Der Balgacher Schulrat lässt über den Kauf eines Grundstücks abstimmen, das sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten neuen Schulhaus (Visualisierung Bildmitte) befindet. Bild: PD

Der Schulrat unterbreitet der Bürgerschaft ein Gutachten mit einem Antrag für den Kauf des Grundstücks Nr. 1267 an der Hauptstrasse in Balgach. Am 18. Juni findet eine Urnenabstimmung statt.

Das Grundstück umfasst 1026 Quadratmeter mit einem Wohn- und Geschäftshaus, das zwei Wohnungen, Ladenlokalitäten, eine Werkstatt mit Lager sowie ein Clublokal - ehemals Spanischer Club (Comunidad Española Valle del Rhin) - enthält.

Der Kaufpreis beträgt 1,775 Millionen Franken. Mit diesem Preis liege das Grundstück unter einer unabhängigen Schätzung, schreibt der Schulrat in einer Mitteilung.

Kaufmöglichkeit sei eine einmalige Gelegenheit

Die Liegenschaft grenzt unmittelbar an das Grundstück Breite der Primarschulgemeinde, wo sich das bestehende Schulhaus, der Kindergarten und die Freifläche für den geplanten Neubau befinden.

Der Kauf sei darum eine sinnvolle Arrondierung und eine strategische Investition, schreibt der Schulrat weiter. In Anbetracht dessen, dass die Schulgemeinde über keine weiteren Landreserven verfüge und der beschränkten Landreserven der politischen Gemeinde, handle es sich beim Kauf des Grundstücks um eine einmalige Gelegenheit. (pd)