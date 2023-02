Balgach Beim Abbiegen übersehen: Auto prallt in E-Bikefahrer Am Montagnachmittag hat sich auf der Rietstrasse in Balgach ein Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike ereignet. Eine 87-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen 73-jährigen E-Bikefahrer. Dieser wurde unbestimmt verletzt.

Bild: Kapo SG

Am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ist eine 87-jährige Autofahrerin auf der Rietstrasse von Kriessern in Richtung Balgach gefahren, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Bei der Verzweigung zur Turnhallestrasse beabsichtigte sie, rechts abzubiegen und weiter auf der Verlängerung der Rietstrasse zu fahren. Dabei übersah sie den 73-jährigen E-Bikefahrer, der aus derselben Richtung neben der 87-Jährigen fuhr und in die Turnhallestrasse fahren wollte.

Das Auto prallte rechtsseitig in den 73-Jährigen, welcher zu Fall kam und unbestimmt verletzt wurde. Laut Mitteilung, wurde der Mann nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst und den Notarzt von der Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 2'000 Franken. (kapo/vat)