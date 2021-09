BAD RAGAZ Schweizer Meisterschaft in der Gymnastik im Kanton St.Gallen Am Samstag, 25. September, sind die besten Schweizer Gymnastinnen in Bad Ragaz zu Gast und kämpfen um Titel und Ehre.

Immer wieder sehenswert: Gymnastik-Vorführung in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Nachdem die Schweizer Meisterschaften Gymnastik im Jahr 2020 abgesagt werden mussten, freut sich die veranstaltende Gymnastikgruppe Vilters uns umso mehr, dass der Wettkampf dieses Jahr am 25. September 2021 in Bad Ragaz wieder stattfinden wird. Es ist das zweite Mal, dass sich die Einzel-, Paar- und Team-Turnerinnen für die Schweizer Meisterschaften vorqualifizieren mussten.

An den Schweizer Meisterschaften Ende September werden in 19 verschiedenen Kategorien die jeweils acht besten Einzelturnerinnen, Paare und Teams (3 bis 5 Personen) gegeneinander zum Kampf um die Medaillen antreten. Für jede der drei Sprachregionen Deutschschweiz, Westschweiz und Tessin fand je ein Qualifikationswettkampf statt.



Insgesamt werden 50 Einzel-, 40 Paar- und 18 Team-Vorführungen in Bad Ragaz zu bestaunen sein. Das von Jahr zu Jahr steigende Niveau verspricht spannende und sehenswerte Wettkämpfe.



An der Schweizer Gymnastik-Meisterschaft gilt für alle Teilnehmenden und Zuschauenden eine Covid-Zertifikatspflicht.

Es handelt sich beim Anlass im Süden des Kantons St.Gallen nicht um Wettkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik. Einer Sportart, die wegen der hinlänglich bekannten Vorfälle im Land ziemlich in Verruf geraten ist. Die Meisterschaft in Bad Ragaz hat vielmehr Breitensport-Charakter.