Au/Wattwil Über 20 Fahrzeugeinbrüche in einer Nacht: Täterschaft erbeutet über 1'450 Franken indem sie Scheiben einschlägt In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden in Au sowie Wattwil über 20 Fahrzeugeinbruchdiebstähle begangen. Ob die Fahrzeugeinbrüche in Au und in Wattwil in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. Bei 19 der 20 Fahrzeugen war das Vorgehen der Täterschaft gleich: Sie schlug Scheiben ein.

Bei 19 von 20 Fahrzeugen schlug die Täterschaft Scheiben ein. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Innerhalb einer Nacht wurde in Au und in Wattwil in über 20 Autos eingebrochen. Lediglich eines war unverschlossen, wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt. Bei allen anderen Fahrzeugen hat die unbekannte Täterschaft die Scheiben eingeschlagen.

Es wurden unter anderem Bargeld, Sonnenbrillen sowie eine Tasche gestohlen. In einigen Fällen wird das Deliktsgut noch geklärt. Insgesamt ist bereits eine Deliktsumme von über 1’450 Franken bekannt. An den Autos entstand jeweils ein Sachschaden zwischen 300 und 1’000 Franken.

Ob die Fahrzeugeinbrüche in Au und in Wattwil in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. (kapo/sae)