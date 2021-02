au/lustenau Grenzbrücke hat Nutzungsdauer erreicht Die Grenzbrücke zwischen Au und Lustenau muss ersetzt werden. Die Beteiligten prüfen auch eine neue Lage.

Der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg prüfen, wo die neue Brücke entstehen soll. Mit einer Variantenstudie entscheiden sie, ob der Standort bleibt oder ob es im Abschnitt südwärts von Unterfahr (Au) in Richtung Widnau einen neuen Ort gibt. Bild: Monika von der Linden

(pd) Mittelfristig wird die Brücke das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, weshalb sie ersetzt werden muss. «Um die Lebensqualität der Anwohner und den Verkehrsfluss am Grenzübergang zu verbessern, wird auch eine neue Lage der Brücke geprüft», schreiben der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Brücke wurde 1957 erstellt und ist eine wichtige Verbindungsachse. Täglich fahren im Durchschnitt 14'500 Fahrzeuge über die Grenze, davon rund 1100 Lastwagen. Nun lancieren St.Gallen und Vorarlberg die Planung für den Neubau. In einem ersten Schritt erarbeiten sie bis Ende 2023 verschiedene Varianten.

Der Neubau soll die Sicherheit erhöhen, die Lebensqualität der Anwohner steigern und die Bedürfnisse von Autofahrern, Velofahrern sowie Fussgängerinnen und Fussgängern berücksichtigen. Anhand einer Variantenstudie wird die beste Variante für die neue Brücke gesucht. Nach ihrem Abschluss Ende 2023 wird per Wettbewerb die konkrete Gestaltung der Brücke festgelegt. Nach heutigem Kenntnisstand ist 2032 mit einem Baubeginn zu rechnen.

Wegen der Staus ist auch ein neuer Standort möglich

Heute kommt es vor der Grenzbrücke regelmässig zu langen Staus. Grund ist nicht nur viel Verkehr: Auf Schweizer Seite sind Zoll und Autobahnanschluss nebeneinander. Deshalb wird per Studie auch untersucht, ob ein neuer Standort der Brücke zu einer Verkehrsentlastung führen könnte. Ein möglicher Standort der Brücke soll im Gebiet zwischen Unterfahr (auf Höhe Rheinstrasse) und Engelkreisel (Höhe Dornbirnerstrasse) untersucht werden.

St.Gallen und Vorarlberg arbeiten im Projekt eng mit den Gemeinden Au und Lustenau sowie mit den Zollverwaltungen und der Grenzwacht zusammen. Die Partner stimmen den Brückenneubau auf wichtige Drittprojekte wie etwa das Hochwasserschutzprojekt Rhesi oder die geplante S18-Bodensee-Schnellstrasse ab.

Die Kosten für das Va­riantenstudium betragen rund 410'000 Franken und werden je zur Hälfte vom Kanton St.Gallen und dem Land Vorarlberg getragen. Wie viel der Neubau der Brücke genau kosten wird, kann erst nach dem Wettbewerb ermittelt werden. In St.Gallen entscheidet der Kantonsrat abschliessend über das Vorhaben, in Vorarlberg die Landesregierung. Die beiden am Bau beteiligten Partner werden die Bevölkerung regelmässig über das Vorhaben informieren.