Auf Rastplatz bei Goldach: Auto prallt in parkierten Sattelschlepper – Fahrer stirbt

Am Mittwochabend ist auf dem Autobahnrastplatz Sulzberg in der Nähe von Goldach ein Auto in einen parkierten Sattelanhänger geprallt. Der 51-jährige Lenker wurde dabei tödlich verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.