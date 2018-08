Wegen Hitzewelle: Auf Bewässerungstour mit dem Bauamt Wegen der anhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit versorgt das Bauamt die Bäume am Strassenrand mit Wasser. Susi Miara

Mitarbeiter des Bauamtes sind mit einem grossen Wasserkanister unterwegs und versorgen junge Bäume mit der lebenswichtigen Flüssigkeit. (Bild: Susi Miara)

Bei der Wasseraufnahme haben es die Strassenbäume am schwersten: Sie sind von Asphalt und Beton umgeben, und ihre Wurzeln müssen weit in die Tiefe gehen, um in regenarmen Zeiten den Baum speisen zu können. Deshalb versorgen Bauamt-Mitarbeiter die jungen, frisch gepflanzten Bäume entlang der Bahnhofstrasse und der Rheinstrasse mit Wasser.

«Dank unserer komfortablen Wasserversorgung – das Wasser stammt aus dem Grundwasserbrunnen des Zweckverbandes WMR im Rheinvorland, in Au und Widnau – haben wir in un­serer Gemeinde keine Wasserknappheit. So müssen wir auch keine Massnahmen wegen Wasserknappheit ergreifen», sagt Widnaus Gemeindepräsidentin Christa Köppel.

«Trotzdem verschwenden wir das Wasser nicht, sondern tränken dort, wo es nötig ist, und versichern, dass die jungen Bäume nicht vertrocknen.»