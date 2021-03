Au/Berneck Das Motto lautet: «Dranbleiben» – Neophyten gemeinsam bekämpfen Au und Berneck haben sich bei der Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen zusammengetan. Sie setzen auf Profis. Die finanziellen Mittel der Gemeinden sind wichtig, um sich professionelle Mitstreiter überhaupt leisten zu können.

Mit einem gemeinsamen Konzept gegen invasive Neophyten: Daniel Hutter (l.) und Achim Olschewski (3. von links) vertreten die Gemeinden Au bzw. Berneck, Umweltingenieurin Fabia Knechtle Glogger und Peter Rodighiero, der 2019 die Bernecker Bestände erfasste. Bild: acp

Gebietsfremde Pflanzen, sogenannte Neophyten, sind dann problematisch, wenn sie sich schnell ausbreiten, einheimische Pflanzen verdrängen und dadurch die Biodiversität bedrohen. Man spricht dann von invasiven Neophyten.

Diese Pflanzen machen an Gemeindegrenzen nicht Halt. «Vor allem an den Rebhängen, die sich über das Gemeindegebiet von Berneck und Au erstrecken, kann die Neophytenbekämpfung nur gemeinsam erfolgreich sein», sagt Achim Olschewski, Leiter Bauverwaltung der Gemeinde Berneck. Die Gemeinden Au und Berneck haben für dieses Jahr je 10000 Franken für die koordinierte Bekämpfung der pflanzlichen Eindringlinge budgetiert. Und sie haben mit Fabia Knechtle Glogger, Umweltingenieurin aus Herisau, eine Fachperson engagiert, die federführend bei der Erarbeitung eines Konzepts tätig ist.

Gesucht werden professionelle Bekämpfer

Um bei der Neophytenbekämpfung erfolgreich zu sein, braucht es vor allem Personen, die regelmässig im Einsatz sind. Die, mit dem nötigen Basiswissen ausgestattet, Bestände erkennen, aufnehmen und ein Gebiet professionell betreuen. Ermittelte Neophytenstandorte werden über einen Account der Gemeinde auf der Neophytenkarte im Geoportal eingepflegt. Knechtle Glogger sagt:

«Die Profis sollen für ihren Einsatz adäquat entlohnt werden.»

Das Motto lautet: Dranbleiben. Hier und da etwas auszurupfen, bringe keinen nachhaltigen Erfolg, so Knechtle Glogger. Die finanziellen Mittel, die die Gemeinden Au und Berneck zur Verfügung stellen wollen, sind wichtig, um sich professionelle Mitstreiter überhaupt leisten zu können.

Gemeinden sind nicht verpflichtet, Neophyten auf Privatgrundstücken zu entfernen

In einem ersten Grobkonzept sind alle Akteure aufgenommen, die im Rahmen einer strategischen Neophytenbekämpfung von Bedeutung sind. Dazu zählen auch die SBB und das Astra, denn gerade an Bahnlinien oder Autobahnen breiten sich invasive Neophyten oft ungehindert aus. Mancherorts könne höchstens eine weitere Ausbreitung verhindert werden, an Ausrottung sei nicht mehr zu denken, so Knechtle Glogger. Die Bekämpfung von Riesenbärenklau, amerikanischen Goldruten, Essigbaum oder dem Einjährigen Berufkraut ist auch deshalb ein schwieriges Unterfangen, da die Pflanzen häufig auf privatem Grund wachsen.

Die Gemeinden haben zwar die Oberhoheit über Bekämpfungsmassnahmen, sind jedoch nicht verpflichtet, Neophyten auf Privatgrundstücken zu entfernen. Manche Winzer sind mit der Bekämpfung personell schlicht überfordert. Dabei gefährden invasive Arten die Biodiversität der Rebbaugebiete, was im schlimmsten Fall finanzielle Zuwendungen aus Bundesmitteln gefährdet. Privateigentümer wissen oft nicht, dass Sommerflieder oder Essigbaum einheimische Arten verdrängen. Vorgesehen ist, einen Vertreter der Winzer einzubinden, ebenfalls die Werkhofleiter und die Naturschutzgruppen.