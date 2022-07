Au Über acht Tonnen zu viel geladen: Polizei zieht mit Weizen beladenen Anhänger aus dem Verkehr Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwochnachmittag einen Traktor mit zwei Anhängern in Au kontrolliert. Weil dieser Überladen war, wurde dem Landwirt die Weiterfahrt verwehrt.

Der Anhänger hätte ein Gesamtgewicht von drei Tonnen nicht überschreiten dürfen. Bild: Kapo SG

An der Hauptstrasse in Au kontrollierte die Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen den Traktor samt seiner zwei Anhänger. Dabei wurde laut Mitteilung festgestellt, dass der hintere Anhänger nicht am Bremssystem angeschlossen war. Dieser hätte aber ein Gesamtgewicht von drei Tonnen nicht überschreiten dürfen. Der Anhänger war mit Weizen beladen und wog über elf Tonnen.

Nach Abzug der Toleranz überschritt der Anhänger laut Polizei das zulässige Gewicht um 290 Prozent. Dem 46-jährigen Landwirt wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt. (kapo/lex)