eichberg Au richtet im nächsten Jahr die Kreismusiktage aus Die Delegierten des Musikkreises Rheintal planen nach der Pause wieder Wettspiele.

Kreispräsidentin Verena Federli führte in der Mehrzweckhalle Eichberg durch die Rheintaler Kreisdelegiertenversammlung. Bild: Max Pflüger

Am Samstag trafen sich die Delegierten der 19 Musikvereine des Musikkreises Rheintal zur Versammlung in der Mehrzweckhalle. Im Zentrum standen die Ehrungen langjähriger Musikantinnen und Musikanten. Auch interessierten die Ausführungen von OK-Präsident Christoph Kempter zu den Kreismusiktagen 2022 in Au. Das OK ist auf Kurs, bereits reserviert sind Lokale sowie die Paradestrecke. Fest stehen auch die Experten der Fachjury und die Preise der Festkarten. Die Delegierten setzten den Rahmen fest, an den die Organisatoren gebunden sind.

Die Konkordia Widnau veranstaltet die Wettspiele vom 12. bis 14. Mai 2023. 2024 stehen keine Kreismusiktage an. Dann ist das Kantonalmusikfest in Mels. Für 2025 wurde Diepoldsau mit der Organisation betraut und für 2026 meldete die Stadtmusik Altstätten Interesse an.

Ebenfalls Interesse zeigten die Delegierten an den Ausführungen des Jugendmusikverantwortlichen Patrick Bichler. Er zeigte auf, welche Massnahmen zur Nachwuchsförderung anstehen. Er will den Kontakt zwischen ihm als Ressortchef und den Rheintaler Jugendmusikkorps intensivieren sowie Jugendmusiktreffen institutionalisieren und deren Organisation fördern. Zudem plant er, einen Instagram-Account einzurichten und zu pflegen. Ausser den Bereichen, die die Öffentlichkeit interessieren, erfuhren die Präsidenten und Delegierten vereinsinterne Gegebenheiten und Beschlüsse des Dachverbandes. Sie wurden mit wichtigen Mitteilungen auf dem Laufenden gehalten, über die sie ihre Vereinskollegen orientieren.