Au Kreismusiktage 2026 werden von der Stadtmusik Altstätten ausgerichtet Die 52 Delegierten des Musikkreises Rheintal vergaben den Kreismusiktag 2026 an Altstätten. Nächstes Jahr ist er in Widnau.

Freude bei der Altstätter Delegation: Die Stadtmusik wird 150 und richtet den Kreismusiktag aus. Bild: hst

Am Samstagnachmittag trafen sich die Delegierten der 19 Musikvereine des Kreises Rheintal in der Mehrzweckhalle Wees in Au. Die neugegründete Veteranenmusik Rheintal unter der Leitung von Kurt Ulmann eröffnete die DV. Kreispräsidentin Verena Federli begrüsste die Delegierten, Vertreter und Ehrenmitglieder des St.Galler Blasmusikverbandes sowie Gemeindepräsident Christian Sepin. Die Präsidentin des Musikvereins Konkordia Au, Claudia Bleisch, hiess die Delegierten ebenfalls herzlich willkommen und sagte, dass der Zusammenhalt der Vereine am Kreismusiktag einmal mehr beeindruckend gewesen sei.

Den drei verstorbenen Musikanten, Beda Kolb (MV Harmonie Oberriet), Karl Gschwend (MV Berneck) und Ernst Nüesch (MV Balgach) wurde gedacht, während die Veteranenmusik einen besinnlichen Choral spielte. Der Gemeindepräsident sprach anschliessend von der Bedeutung der Musik für die Gesellschaft: «Musik ist für uns Menschen sehr wichtig – sie ist ein Grundbedürfnis.»

Zwölf sind je ein Vierteljahrhundert dabei

Am Kreismusiktag konnte sieben Veteraninnen und fünf Veteranen für je ein Vierteljahrhundert Vereinsangehörigkeit gratuliert werden. Verena Federli sprach den Kreismusiktag vom vergangenen Mai in Au an. Dem Publikum wurde ein unvergessliches Fest präsentiert, die Wertungsspiele waren hochstehend, gleichzeitig wurde auch die Neuuniformierung des Musikverein Konkordia Au gefeiert. Alle Vereine des Kreises Rheintal haben teilgenommen. Der nächste Kreismusiktag findet vom 12. bis 14. Mai 2023 in Widnau statt. Weil 2024 vom 14. bis 16. Juni das Kantonale Musikfest in Mels auf dem Programm steht, wird kein Kreismusiktag durchgeführt. 2025 organisiert Diepoldsau das Fest. Für das Jahr 2026 hat Altstätten Interesse angemeldet und sich beworben.

Im Jahr 2026 feiert die Stadtmusik Altstätten zudem das 150-Jahr-Jubiläum. Der Bewerber hat den Termin auf den 30. und 31. Mai festgelegt. Weil im Jahr 2026 über die Auffahrt auch noch das Eidg. Musikfest in Interlaken terminiert ist, wurde über das Datum diskutiert. Schliesslich konnte sich die Delegation aus der Stadt über den Zuschlag für 2026 freuen, der einstimmig war.

Kreismusiktag Widnau 2023 mitten im Dorf

Stefan Bucher, Präsident der Musikgesellschaft Konkordia Widnau, berichtete über den Stand der Vorbereitungsarbeiten für den Kreismusiktag 2023. «Wir haben verschiedene Varianten geprüft und möchten ein Fest mit kurzen Wegen für die Vereine und die Bevölkerung auf die Beine stellen. Daher feiern wir mitten im Dorf», sagte Bucher. Bereits jetzt sei die Vorfreude riesig, gegen 850 Musikantinnen und Musikanten begrüssen zu dürfen. Am Samstag werden die Wettspiele stattfinden, am Sonntag die Parademusik und die Veteranenehrungen. Die erreichte Punktzahl – und das wird in Widnau erstmals so sein – wird in den Wettspielen wie auch in der Parademusik erst nach der Rangverkündigung bekannt gegeben.

Die nächste Kreis-DV wurde auf den 23. September 2023 im Widnauer Jakobisaal festgesetzt. Weil 2024 keine Kreismusiktage durchgeführt werden, hat der Musikverein Berneck den Zuschlag für die Kreis-DV (21. September 2024) mit Veteranenehrung erhalten. Noch in diesem Jahr – am 12. November – wird die Kantonale DV in Zuckenriet durchgeführt. An diesem Anlass werden Erich Federli und Franz Giger (beide MG St. Margrethen) für ihre mittlerweile 70-jährige Aktivmitgliedschaft als eidgenössische Ehrenveteranen geehrt. Weitere 18 Musikantinnen und Musikanten werden für ihre lange Vereinstreue ausgezeichnet. Neun davon werden kantonale Jubilare (50 Jahre Aktivmitgliedschaft), weitere neun eidgenössische Veteranen (35 Jahre).