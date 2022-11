Au «Brücke günstiger als Hundekübel»: Auer Gemeindepräsident rechnet im Jahr 2023 mit einer Steuerfusserhöhung Am Behördenanlass informierten Behördenmitglieder über den Projektstand des Pfarreisaals und der Velobrücke. Gemeindepräsident Christian Sepin geht davon aus, dass die Gemeinde das Jahr mit einem Defizit abschliesst.

Der Auer Gemeindepräsident Christian Sepin macht sich für das Saalprojekt der katholischen Kirchgemeinde stark. Bild: Yann Lengacher

Montagabend im Dachgeschoss des Werkhofs in Au. Auf den Tischen stehen Weissweingläser und Shorleys, es ist laut und pumpenvoll. Jährlich lädt Die Mitte Au zum Behördenanlass, an dem Vertreterinnen und Vertreter von Schule, Kirche und Gemeinde Einblick in ihre Arbeit geben. Für diesen sind 56 Personen gekommen. Mehr, als hier aus Brandschutzgründen zugelassen wären. Mitte-Präsidentin Susanne Zoller begrüsst die Leute und sagt bald einmal: «Wenn wir nächstes Jahr wieder so viel sind, müssen wir vielleicht in die Kanti Heerbrugg ausweichen.»

Mit dem Satz war Zoller schon bei einem der Hauptthemen des Abends: In der Gemeinde Au gibt es keinen Saal mittlerer Grösse, der für Vereins- oder eben Behördenanlässe genutzt werden kann. Einen solchen möchte darum die katholische Kirchgemeinde im Dorfzentrum bauen lassen. Die Grösse des Raums soll zwischen Pfarreisaal und Mehrzweckhalle liegen. Die Nachfrage sei da, wie Monika Bürki von der Katholischen Kirchgemeinde Au mit einer Umfrage darlegte:

«15 von 23 Vereinen, die auf unsere Umfrage reagiert haben, bekunden Interesse an einem neuen Pfarreisaal.»

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass elf Vereine den neuen Saal regelmässig benutzen möchten und den Einbau einer Küche befürworten. Die Kirchgemeinde habe weiter Gespräche mit dem Ortsverwaltungsrat geführt. Dieser werde sich gemäss Bürki wie die politische Gemeinde finanziell am Projekt beteiligen.

Unterstützung erhält das Vorhaben der Kirche auch vom Auer Gemeindepräsidenten Christian Sepin. Er betonte die Sinnhaftigkeit des Projekts und sagte: «Die Ortschaft Au hat 5000 Einwohner und nebst der Turnhalle keinen Saal für die Leute. So eine Infrastruktur gehört in einen Ort wie Au.» Das Projekt sei nicht nur vernünftig, sondern auch finanzierbar. In einem nächsten Schritt nehmen die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde einen Kredit für das Projekt in ihr Budget auf.

Steuererhöhung ist 2023 zu erwarten

Christian Sepin informierte am Anlass auch über den Stand der Dinge bei der geplanten Velobrücke nach Lustenau. Aktuell prüfen die Lustenauer Behörden noch, wo genau die Rampe auf der Voralberger Seite stehen soll. Über den Baukredit für die Velobrücke wird die Auer Bevölkerung noch abstimmen müssen. Die Brücke soll in Zukunft den Weiler Oberfahr in Au mit der Kirchstrasse in Lustenau verbinden. Weiter gab Sepin einen Einblick ins Budget. Die Gemeinde hatte für dieses Jahr ein Defizit von rund vier Millionen Franken eingeplant. Dieses wird es wohl tatsächlich geben – «leider», wie Sepin bemerkte. Der Gemeindepräsident bezweifelt, dass sich die Jahresrechnung noch verbessere. Dann sagte Sepin:

«Wir werden im Jahr 2023 ziemlich sicher mit einer Steuerfusserhöhung rechnen müssen.»

In der anschliessenden Fragerunde richtete dann ein Besucher einen Vorschlag an Sepin: «Die Velobrücke: Braucht es die? Ohne die müsstest du die Steuern nicht erhöhen.» Der Gemeindepräsident verwies daraufhin auf einen Velounfall auf der Grenzbrücke und erklärte, dass die geplante Velobrücke durch die Beiträge von Kanton, Agglomerationsprogramm und Österreich für die Gemeinde relativ günstig sei: «Die Hundekübel kosten uns etwa doppelt so viel wie diese Brücke.»

Oberstufe: Sanierung oder Neubau könnte nötig sein

Für die Oberstufe Mittelrheintal sprach Ivo Riedi. Gemäss dem Schulratspräsidenten könnte auf das Jahr 2035 eine Sanierung oder ein Neubau der Trakte A und B anfallen. Grund dafür sei die über 30-jährige Gasheizung, die laut Experten in spätestens zehn Jahren ersetzt werden muss. Eine neue Heizung von der benötigten Grösse koste 800000 Franken. «Jetzt eine Heizung einzubauen ist nicht sinnvoll. Auch, da sich in den nächsten Jahren der Baukörper verändern könnte», sagt er.

Wie bei der Oberstufe Mittelrheintal denken die Vertreterinnen und Vertreter der Primarschule Au-Heerbrugg über ein neues Bauprojekt nach, wenn auch ein kleineres. Gemäss Präsident Christian Stricker prüft der Schulrat die Installation einer Photovoltaikanlage: «Wir haben Schulhausdächer, auf denen eine Anlage sinnvoll sein könnte.»

In Heerbrugg wohnen vor allem Auer und Auerinnen

Zum Schluss seiner Ausführungen erzählte Sepin eine Anekdote. Er und die Präsidenten der Gemeinden um Heerbrugg hätten sich gefragt, wer wohl angesichts des komplizierten Verlaufs der Gemeindegrenzen durchs Siedlungsgebiet die meisten Heerbruggerinnen und Heerbrugger zu seiner Gemeinde zählen darf. Das Nachzählen hat ergeben: Von den 4700 Menschen in Heerbrugg gehören 3350 zu Au, 900 zu Widnau, 300 zu Berneck und 150 zu Balgach.