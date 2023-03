Arbeitsunfall Gleichgewicht im Betonsilo verloren: Mann verletzt sich während der Arbeit Ein 25-jähriger Mann stürzte während Arbeiten in einem Betonsilo in Widnau und wurde dabei leicht verletzt. Die Bergung war für die Rettungskräfte sehr aufwändig.

Bild: Kapo SG

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, hat sich am Donnerstagnachmittag an der Nöllenstrasse in Widnau ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 25-jähriger Mann arbeitete in einem Betonsilo, wobei er das Gleichgewicht verlor und mit dem Rücken gegen die Griffe einer Metalltür stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Er konnte selbstständig Mitarbeitende verständigen, welche wiederum die Rettungskräfte alarmierten.

Der Mann wurde schliesslich durch die Öffnung für das Förderband aus dem Silo geborgen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die örtliche Feuerwehr sowie die Crew der AP3-Luftrettung. Der Verletzte wurde schliesslich ins Spital gebracht. (Kapo SG)