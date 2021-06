REBSTEIN Heidi Benz tritt in den Ruhestand: Amtsübergabe auf dem Grundbuchamt Heidi Benz übergab per Ende Mai die Amtsgeschäfte an ihre Nachfolgerin Judith Hörler

Amtsübergabe (v.l.): Judith Hörler, Heidi Benz, Nicole Pichler. Bild: pd

(gk) Per 31. Mai trat Heidi Benz in den Ruhestand, die Amtsgeschäfte hat sie an ihre Nachfolgerin Judith Hörler übergeben. Seit 1. Juni 2004 arbeitet Heidi Benz für die Gemeinde Rebstein. Zuerst als Grundbuchverwalterin-Stellvertreterin und Mitarbeiterin des Sozialamtes; ab 2008 als Leiterin des Sozialamtes. Ab 1. August 2014 war Heidi Benz Grundbuchverwal­terin der Gemeinde Rebstein.

Heidi Benz hat die Entwicklung von Rebstein mitgestaltet, die Gemeindeverwaltung Rebstein geprägt und das Grundbuchamt sowie das Sozialamt mit ihrem grossen Fachwis­- sen geführt. Nun tritt sie nach 17 Dienstjahren in den wohl­verdienten Ruhestand. Heidi Benz wird der Gemeinde Rebstein weiterhin als Mitarbeiterin Schätzungswesen bis Ende November 2021 in einem Kleinpensum erhalten bleiben.

Anlässlich der Amtsübergabe am 27. Mai wurde Heidi Benz von ihren umfassenden Pflichten und Aufgaben als Grundbuchverwalterin offiziell entbunden. Gemeinderat und Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung danken Heidi Benz für ihren grossen Einsatz, ihre langjährige Treue und ihr grosses Engagement während der vergangenen Jahre und wünschen ihr für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute, Wohlbefinden und vor allem gute Gesundheit.

Am 1. Mai 2021 trat Judith Hörler, St.Gallen, Heidi Benz’ Nachfolge als Grundbuchverwalterin an. Sie arbeitete seit Februar 2009 als Leiter Grundbuch­aufsicht-Stellvertreterin für den Kanton St.Gallen. Davor war sie seit ihrer Lehrzeit für verschiedene Politische Gemeinden tätig. Judith Hörler besitzt seit 1989 das Grundbuchverwalterpatent und seit 2001 das Rechtsagentenpatent des Kantons St.Gallen. Sie hat diverse höhere Fachkurse für Verwaltungsangestellte besucht. Die Gemeinde heisst sie herzlich willkommen und wünscht ihr viel Erfolg.