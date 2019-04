Am 1. Mai beginnt die Badisaison im Rheintal Es dauert nur noch wenige Tage, bis die Bademeister in der Region die Vorarbeiten für die Saison abgeschlossen haben. Am Mittwoch nächster Woche öffnet die erste Badi, bis am 11. Mai sind dann alle offen. Monika von der Linden

Die Rheintaler Bademeister (von links): Patrick Kühnis (Baggersee Kriessern), Markus Hensch (Baggersee Kriessern), Stefan Zünd (Hallenbad Balgach), Heinz Stampfli (Freibad Oberriet), Madeleine Schönenberger (Freibad Altstätten), Kurt Gegenschatz (Schwimmbad Weier, Berneck), Hansruedi Heule (Freibad Widnau) und Kay Koch (Schwimmbad Weier, Berneck). (Bild: Monika von der Linden)

Der Beginn der Badisaison 2019 steht unmittelbar bevor. Bevor die Freibäder im Rheintal ihre Tore erstmals in diesem Jahr für die Besucherinnen und Besucher öffnen, haben sich am Dienstag einige Bademeister in der Badi Weier in Berneck getroffen.

Eine Übersicht zur Saisoneröffnung

Im Freibad Altstätten beginnt die Saison am Mittwoch, 1. Mai. Obwohl die Bauarbeiten des Hallenbades begonnen haben, ist das Freibad wie gewohnt geöffnet.

Badi Weier in Berneck: Samstag, 11. Mai.

Strandbad Diepoldsau: Mittwoch, 1. Mai. Neuer Pächter ist Christoph Meyer, das Restaurant führt Matthias Meyer.

Baggersee Kriessern: Samstag, 4. Mai.

Freibad Oberriet: Mittwoch, 1. Mai.

Badi Rheineck: Freitag, 10. Mai.

Baggersee und Badi Bruggerhorn in St.Margrethen: Samstag, 4. Mai. Natursee und Bassin in der Aegeten in Widnau: Mittwoch, 1. Mai.