Altstätter Karatekas mit vielen Medaillen Die Altstätter Karatekas waren erfolgreich.

Die Altstätter Karatekas durften mit ihrer Medaillenausbeute zufrieden sein. (Bild: PD)

(pd) Kürzlich führte die Karateschule Flawil das zweite Samichlaus-Turnier in Flawil durch. Das Teilnehmerfeld von U8 bis U16 war mit 50 Karatekas bei über 90 Nennungen sehr gut besetzt. Das Dojo war auch voll, weil Eltern und Karatefreunde beiwohnten und bei den jeweiligen Siegern lautstark applaudierten. Es braucht grossen Mut, sich im direkten Duell gegen teils unbekannte Karatekas zu messen. Umso grösser die Freude, wenn man als Sieger den Platz verlassen konnte.

Erste Plätze: Deinnah Vasquez, female U14, Kata und Kumite gemischt; Fabienne Misskampf, female Weissgurt, Kumite am Ball; Alisha Widmer, female Gelbgurt, Kumite am Ball; Zweite Plätze: Kilian Signer, male Weissgurt, Kumite am Ball; Gilveen Kelly, female Gelbgurt, Kumite am Ball; David Vujic, male, Kumite U14; Dritte Plätze: Lysanne Nierula, female Gelbgurt U12, Kata; Leopoldo Stieger, male Weissgurt, Kumite am Ball; Yuma Kolb, male Weissgurt, Kumite am Ball; Johann Deissel, male Orangegurt, Kumite am Ball; Dawid Rzepka, male Gelbgurt, Kumite am Ball; Elijah Ehrbar, male Orangegurt, Kumite am Ball; Darius Moosberger, male U12, Kumite; Elija Sieber, male U14, Kumite gemischt; Adrian Pacjuk, male U14, Kumite gemischt; Gilveen Kelly, femal Gelbgurt, Kata; David Vujic, male Kata U14.