Altstätten|Lienz Militär fliegt Durchforstungsholz aus Schutzwäldern aus Im Mai und Oktober werden ob Lienz und ob Altstätten Forstarbeiten in schwer zugänglichen Schutzwäldern und Bachtobel durchgeführt. Die beiden Forstdienste werden dabei im Rahmen von Übungen von Zivilschutz und Militär unterstützt. Auch Helikopter werden im Einsatz stehen.

Bereits 2014 standen Militärhelikopter im Einsatz, als die Bäume von grossflächig in den Brendenbach abgerutschten Waldpartien ausgeflogen werden mussten. Archivbild: Kurt Latzer

Wie der Altstätter Revierförster Urs Moosmann in einer Medienmitteilung der Stadt Altstätten festhält, sind die Stadt Altstätten und das Dorf Lienz sind bei Starkniederschlag durch Hochwasser und Schwemmholz gefährdet. Ein gut gepflegter Schutzwald und die geleerten Geschiebesammler helfen mit, die Gefahren tief zu halten. Dazu müssen schwere und im Hang instabil stehende Bäume regelmässig entfernt und das Bachbett von Sturmholz freigehalten werden. Lienz wird ausserdem vom Wald vor Lawinen geschützt. Langfristig sei auch dafür eine regelmässige Waldpflege und Förderung der Waldverjüngung wichtig, schreibt Moosmann.

Holzausflug verknüpft mit einer Übung

Im Mai findet eine gemeinsame Übung der regionalen Zivilschutzorganisation Rheintal, der Armee sowie der Forstbetriebe Forst Rüthi-Lienz AG und Altstätter Forstgemeinschaft statt. Dabei werde für Einsätze nach Naturereignissen wie Sturm oder Rutschungen trainiert, heisst es in der Medienmitteilung. Durch die Forstbetriebe werden problematische Bäume gefällt, die anschliessend mit dem Helikopter der Luftwaffe und den Einsatzkräften des Zivilschutzes aus der Gefahrenzone geflogen werden.

Die erste Phase der Übung findet an vier Tagen im Mai, mit je zwei Flugtagen in Altstätten und in der Lienz statt. Im Oktober wird der zweite Teil der Übung, ebenfalls an vier Tagen, durchgeführt. (sk)