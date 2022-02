Altstätten Wirklichkeit oder doch Illusion? Ein Abend für die gute Laune mit Gilbert und Oleg im Diogenes Gilbert und Oleg gastierten auf der Diogenes-Bühne und verblüfften das Altstätter Publikum mit ihrem Klamauk.

Gilbert und Oleg boten viel Klamauk auf der Diogenes-Bühne – sehr zur Freude des Publikums. Bild: Christof Gruber

So viele chaotische, klamaukhafte, aber auch poetische Szenen an einem Abend muss man erst mal hinbringen. Gilbert und Oleg, oder Andreas Vettiger und Dominik Rentsch, wie sie bürgerlich heissen, schafften das am letzten Samstag im Diogenes-Theater mit dem Stück «Illusion oder Wirklichkeit?».

Der strukturierte Gilbert und sein Kollege Oleg wollen einen Karrieresprung hinlegen. Deshalb bewerben sie sich für die Sendung «Sternschnuppe Philosophie» des Schweizer Fernsehens. Die Hauptprobe soll in Altstätten vor dem Diogenes-Publikum stattfinden. So weit so gut – zumindest für die ersten Minuten.

Es läuft aus dem Ruder und verblüfft immer wieder

Doch dann läuft die von Gilbert scheinbar perfekt inszenierte Hauptprobe aus dem Ruder. Denn Oleg passt mit einer chaotischen, hyperaktiven und liebenswürdigen Art nicht wirklich ins Programm. Gilbert muss überfordert das Handtuch werfen. Er versucht, mit magischen und poetischen Momenten abzulenken. Darauf entwickelt sich ein wunderbarer Klamauk, zum grossen Gaudi des Publikums.

Die über 20-jährige Zusammenarbeit der beiden wird in diesem Stück rasch ersichtlich: Sie harmonieren, überzeugen durch ein perfektes Timing – in diesem Klamauk gar nicht so selbstverständlich – und bringen ihren Hintergrund aus Zirkus und Varieté sympathisch und gekonnt auf die Bühne. Es war ein Abend für die gute Laune, keinen Moment langweilig und immer wieder verblüffend: War es jetzt Wirklichkeit oder doch Illusion? Wunderbar war es auf jeden Fall. (wu)