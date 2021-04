Altstätten «Wir möchten vor allem Kinder vom Tauchen begeistern»: Das will der neue Verein erreichen Die Tauchfreunde Rheintal mit Sitz in Altstätten möchten vornehmlich Kindern die Freude am Tauchen vermitteln.

Die Taucherinnen Gabriela Steiger (links) und Alina Petschnik sowie Taucher Jakob Bischof bauen den Verein auf, der vor allem Kinder und Jugendliche fürs Tauchen begeistern möchte. Bild: pd

(ys) Im letzten Jahr haben sich Gabriela Steiger, Alina Petschnik und Jakob Bischof entschieden, einen Tauchverein zu gründen. Den Verein, dem sie bis dahin angehörten, verliessen sie wegen unterschiedlichen Vorstellungen. Seit Anfang Jahr existieren die Tauchfreunde Rheintal. Präsidentin Gabriela Steiger aus Rebstein ist hauptberufliche Tauchlehrerin, sie sagt: «Wir möchten vor allem Kinder vom Tauchen begeistern.»

Erst Schnupperkurse finden in Oberriet statt

Seit vier Monaten besteht der neue Tauchverein. Er zählt bereits 17 Mitglieder. Im beziehungsweise unter Wasser ist der Verein jahreszeitlich bedingt noch nicht sehr aktiv. Ab Juni soll aber ein wöchentliches Schnuppertauchen für Kinder und Jugendliche durchgeführt werden. Dieses findet vorläufig im Freibad in Oberriet statt, jeweils am Mittwochnachmittag. «Wir können in Oberriet jederzeit tauchen, wenn wir uns anmelden», sagt Steiger, «später führen wir vielleicht auch in weiteren Rheintaler Badis Kurse durch.»

Sie betont: «Der Fokus liegt auf der Nachwuchsförderung, aber auch Erwachsene sind bei den Tauchfreunden Rheintal willkommen.» Geplant sind sportliche Ausflüge an Seen und auch Flüsse. Für Kinder und Jugendliche, die mit Tauchen anfangen, seien trübe Gewässer allerdings nicht geeignet. Vorerst geht es für die drei Vorstandsmitglieder aber darum, den Verein aufzubauen, wozu auch die Anschaffung der Ausrüstungen gehört.