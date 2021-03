Altstätten Wechsel an der Spitze der Ortsbürger: Präsident und Ratsschreiber haben ihre Ämter abgegeben, nun übernimmt erstmals eine Frau die Führung Mit dem Abgang von Jacques Sinz, der den Verein während acht Jahren präsidiert hat, und Urs Scheiwiler, der seinerseits während ebenso vielen Jahren der Tätigkeit des Ratsschreibers nachging, bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Ortsbürgervereins Altstätten an.

Vorfreude auf das neue Weinjahr, Freude an den gekelterten Weinen: die Altstätter Ortsbürgergemeinde mit ihrem neuen Oberhaupt Judith Schmidheiny. Bild: PD

(pd) Während zwölf Jahren, acht als Präsident, war Jacques Sinz Mitglied im Bürgerrat. Unter anderem hat er wichtige strategische Entscheide im Rebbau angeregt, mitentschieden und umgesetzt. Ein wichtiges langfristiges Projekt war die Erweiterung und Terrassierung der Rebanlage am Südhang des Forst mit der Neupflanzung der Piwi-Rebsorte «Johanniter», die bei Geniessern viel Anklang findet. Zudem trieb er eine ökologische Neuausrichtung im Rebberg voran.

Mit Einsatz und grosser Ausdauer führte er die Ortsbürgergemeinde Altstätten in die digitale Zukunft. Auf der neugestalteten Homepage können Bürger Wissenswertes über die ortsbürgerlichen Korporationen erfahren oder von zu Hause aus Wein bestellen und liefern lassen. Unter www.ogaltstaetten.ch ist die Homepage zu finden.

Per Ende 2020 hat Sinz die Ratsgeschäfte reibungslos der neuen Präsidentin Judith Schmidheiny übergeben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Ortsbürgergemeinde Altstätten ist eine Frau an der Spitze. Sie versichert, ihr Amt mit dem gleichen Einsatz wie ihr Vorgänger und nach bestem Wissen und Gewissen für alle Ortsbürger zu führen.

Auch der Ratsschreiber Urs Scheiwiler trat auf Ende 2020 von seinem Amt zurück. Während acht Jahren hat er sein Amt zuverlässig ausgeführt. Als Nachfolger wählte der Bürgerrat Cornel Fuchs aus Altstätten. Der Ortsbürgerrat bedankt sich bei Sinz und Scheiwiler für ihren langjährigen Einsatz zum Wohl der Ortsbürger und die kollegiale Zusammenarbeit mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen.