Altstätten Über die Neueröffnung der Bibliothek im Rheintal und was Lesen mit einem anstellt Mit der neuen Bibliothek BiblioRii in der Freihof-Passage hat im oberen Rheintal das Buch eine Zukunft bekommen. Am Samstag wurde der Neustart bei einem kleinem Fest gefeiert.

Blick durchs Bücherregal: Die Eröffnungsgäste sind begeistert. Vom Duo Fehrstimmt, das gerade gespielt hat, genauso wie von der neuen Bibliothek. Bild: PD

Es ist zwar bereits Monate her, dass die Bibliothek Reburg aus dem namengebenden altehrwürdigen Haus Reburg in die modernen Räume in der Freihof-Passage zügelte und dort mit neuem Konzept und unter neuem Namen – als BiblioRii – wiedereröffnete. Nicht zuletzt wegen Corona war bislang keine Gelegenheit, den Neustart zu feiern. Darauf zu verzichten, wäre aber denn doch zu schade gewesen – man holte es darum am Samstag mit einem kleinen, aber feinen Bibliotheksfest nach.

Die Ausleihe so simpel wie möglich machen

Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Nutzung der Bibliothek für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre nun gratis ist. Möglich macht dies die Vermieterin, die Novavest Real Estate AG, die deren Beiträge übernimmt. Das neue Konzept möchte die Bücherausleihe auch so simpel wie nur irgendwie möglich machen: mit Aussenstellen in allen Trägergemeinden (nebst der Stadt Altstätten sind dies die Gemeinden Rebstein, Marbach, Eichberg, Oberriet und Rüthi), mit einer Box vor der Bibliothek, die eine Rückgabe rund um die Uhr ermöglicht und sogar mit einer Selbstausleihe ausserhalb der eigentlichen Öffnungszeiten. Letzteres sobald die Corona-Einschränkungen aufgehoben werden, die dies vorderhand noch nicht zulassen.

Ausserdem stehen in der neuen Bibliothek die Bücher und weiteren angebotenen Medien alle in Regalen auf Rollen. Die Regale können ohne grossen Aufwand zur Seite geschoben werden, etwa für Lesungen oder auch für Anlässe wie das Bibliotheksfest vom Samstag. Auch dies bringt dem Buch wohlgesinnte Menschen in die Bibliothek.

Die Vorwärtsstrategie der BiblioRii ist auch in Fachkreisen nicht unbeachtet geblieben. Verschiedentlich habe man das neue Konzept schon Delegationen anderer Bibliotheken vorstellen dürfen, hiess es am Samstag.

Demokratie funktioniert nur, wenn die Leute lesen

Die Gemeinden kostet der Ausbau der Leistungen der Bibliothek mehr Geld. Eichbergs Gemeindepräsident Alex Arnold als Vertreter der Trägergemeinden betonte aber, dass es dank des durchdachten neuen Konzeptes gut investiertes Geld sei: «Lesen bildet», meinte Arnold, «tut man es nicht, ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet – damit wäre die Demokratie in ihrem Kern bedroht!»

Für den Präsidenten des Bibliotheksvereins, Hans-Peter Enderli, ist Lesen eine Selbstverständlichkeit. Und nicht nur, weil er früher in Altstätten eine Buchhandlung führte und er nun Bibliothekspräsident ist. Für ihn ist Lesen die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Beim Lesen begebe man sich auf eine Reise in die Fantasie. Lesen reduziere Stress und entspanne. Lesen erweitere den Wortschatz. Lesen erhöhe die soziale Kompetenz, das Einfühlungsvermögen in die Mitmenschen. Es fördere die Vorstellungskraft und damit auch die Kreativität. «Und Lesen macht einen sexy», behauptete Enderli sogar. Mit einem Buch in der Hand sehe man nämlich gleich viel intelligenter aus, was einen begehrenswerter mache.

Das Bibliotheksfest nahm Enderli auch zum Anlass, zu danken. Unter anderem zwei verdienten Vorstandsmitgliedern, die sich nach 13 Jahren Neuem widmen möchten: Ralph Good und Roland Züger. Besonders aber dem Bibliotheksteam um Manuela Schöbi. Es hat mit der Züglete, der Neuausrichtung der Bibliothek und mit dem pandemiebedingten Mehraufwand eine intensive Zeit hinter sich.