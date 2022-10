Altstätten Tradition, Folklore und 300 Kühe: Viehzuchtverein Altstätten feiert 100. Geburtstag Mit der traditionellen Gemeindeviehschau feierte der Viehzuchtverein Altstätten und Umgebung dieses Jahr seinen 100. Geburtstag - im Beisein von hunderten Schaulustigen.

Die Auffuhr der Tiere zu Fuss ist alljährlich wieder ein Highlight der Folklore, das die Schaulustigen zu Hunderten anzieht. Bild: PD

Züchter aus Balgach, Rebstein, Marbach, Lüchingen, Altstätten und Eichberg führ­ten auf der Altstätter Breite am Samstag rund 300 Kühe der Rassen Rot- und Schwarzfleckvieh sowie Braunvieh und Jersey auf. Mit dabei waren auch verschiedene Ziegenrassen. Mit der traditionellen Gemeindeviehschau feierte der Viehzuchtverein Altstätten und Umgebung dieses Jahr seinen 100. Geburtstag.

Der Tag begann herrlich. Nach einem leichten Nieselregen am frühen Morgen erlebten die zahlreichen Schaulustigen eine farbenfrohe Auffuhr der Tiere. Ein interessantes Schauspiel bot auch das Einreihen der Tiere. Nicht alle Kühe wollten so, wie es die begleitenden Mädchen und Sennen wünschten. Und manche Kuh hätte wohl lieber einen Rundgang durch die Gassen der Stadt unternommen, statt brav in Reih und Glied zu stehen und auf die gestrengen Fachjuroren zu warten. Eingereiht und notfalls auch wieder eingefangen wurden dann schliesslich aber alle.

Ein Liedchen zu Ehren der Tiere

Das Highlight des Morgens war der Auftritt der Jungzüchterinnen und Jungzüchter. Elf blumenbekränzte Kälbchen wurden präsentiert. Die Buben und Mädchen begleiteten stolz ihre Lieblingstiere in die Arena und stellten sie dem Publikum in zuweilen auch gereimten Versen vor. Sogar ein Liedchen zu Ehren der Tiere stimmten die Jungzüchter bisweilen an. Das gefiel den Zuschauern. Begeisterter Applaus verdankte dem Nachwuchs seinen Auftritt.

Der Nachmittag liess dann wettertechnisch zu wünschen übrig. Petrus hatte die Schleusen geöffnet und die Altstätter Viehschau mit einem tüchtigen Quantum an himmlischem Nass bedacht. Dadurch nicht verdriessen liessen sich die Bäuerinnen und Bauern. Klatschnass präsentierten sie ihre Tiere den ebenso triefenden Experten, die in stoischer Ruhe ihres Amtes walteten und die Tiere im Sägemehlrund vom Wetter unbeirrt rangierten.

Die drei wichtigsten Titel gewannen Uschi von Karl Räss, Jasmin von Bernhard Meier und Frosa von Hanspeter Steiger. Uschi wurde zur Miss Altstätten Braunvieh gekürt, Jasmin zur Miss Altstätten Holstein und Frosa zur Miss Altstätten Jersey.

Am Abend fand der traditionelle Schauabend zum Jubiläum ausnahmsweise einmal in einem grossen Festzelt bei der Sauhalle statt. Unter anderem trat der Schellnerclub Bergfründä, Altstätten, auf. Ein Zuchtkalb wurde versteigert und die Spezialpreise sowie die Erinnerungsglocken für jeden teilnehmenden Züchter wurden offiziell übergeben. Im Anschluss spielte die Kapelle Herkules zum Tanz auf.

