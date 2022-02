Altstätten St.Galler Gesundheitsdepartement gibt grünes Licht: Rhema 2022 soll stattfinden Der Verwaltungsrat und das Messeteam haben zusammen mit den Aktionären und Partnern entschieden, dass die Rhema dieses Jahr durchgeführt werden soll. Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen hat die Bewilligung bereits erteilt.

Auf der Allmend in Altstätten wird Mitte März der Aufbau der Messestadt beginnen. Verwaltungsratspräsident Thomas Ammann und Messeleiter Simon Büchel bei einer Besichtigung. Bild: Ralph Dietsche

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, sei der Entscheid einstimmig gewesen: «Verwaltungsrat, Messeteam und Aktionäre haben entschieden, an der Durchführung der Rhema 2022 auf der Allmend in Altstätten festzuhalten.» Damit findet die Rheintaler Gewerbeschau nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch diesen Frühling wieder statt. «Die Messe entspricht einem grossen Bedürfnis der Rheintaler Gewerbetreibenden, den Besuchenden und den Tagungsteilnehmenden», sagt Messeleiter Simon Büchel.

Er sei die letzten Wochen intensiv in Kontakt mit den Ausstellern, Partnern und Sponsoren gewesen. Der Tenor sei fast überall gleich gewesen:

«Die Rhema soll, wenn irgendwie möglich, unbedingt durchgeführt werden.»

Büchel sagt, dass die Messe in gewohntem Rahmen geplant werde. Die Bewilligung des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen zur Durchführung liege bereits vor und sei massgebend für den definitiven Durchführungsentscheid gewesen.

Für den Zutritt auf das Messegelände würde aktuell die 2G-plus-Regel gelten. «Sollten vom Bundesrat und dem Kanton bis zur Durchführung der Rhema Lockerungen beschlossen werden, werden die Massnahmen neu überprüft und das Schutzkonzept entsprechend angepasst», sagt Büchel. (pd/red)