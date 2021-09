Altstätten Stadt überarbeitet veraltete Schutzverordnung – Bevölkerung kann sich beteiligen Der Stadtrat lädt Ende September zur Informationsveranstaltung und zu Bürgersprechstunden ein. Thema wird die Schutzverordnung der Stadt Altstätten sein, die seit dem Jahr 1996 besteht. Anschliessend findet ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung statt.

Die Kirche St.Nikolaus in Altstätten. Bild: Tobias Garcia

Im Rahmen der Überarbeitung der Ortsplanungsinstrumente beabsichtigt die Stadt Altstätten auch die Schutzverordnung aus dem Jahr 1996 anzupassen. Seit dem Jahr 2002 wurden regelmässig verschiedene Teiländerungen vorgenommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus Erlassen des Bundes und des Kantons sowie der aktuellen Inventare wird die Schutzverordnung revidiert.

Die Strittmatter Partner AG wurde von der Stadt Altstätten mit der Organisation und Erarbeitung der Revision der Schutzverordnung beauftragt. Alle Kultur- und Naturobjekte wurden durch externe Fachleute in Zusammenarbeit mit einer eingesetzten Begleitgruppe detailliert begutachtet und auf ihre Schutzwürdigkeit hin überprüft sowie neu inventarisiert.

Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung

Der Stadtrat hat die neue Schutzverordnung und die beiden Inventare verabschiedet, möchte die Öffentlichkeit orientieren und sie im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens zur Stellungnahme vorlegen. Am Mittwoch, 15. September, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung zur geplanten Gesamtrevision der Schutzverordnung der Stadt Altstätten in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums statt. Das Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung wird im Anschluss an die beiden Bürgersprechstunden durchgeführt und entsprechend publiziert.

Die öffentliche Auflage der Schutzverordnung erfolgt zusammen mit den beiden Inventaren zu einem späteren Zeitpunkt. Bei der Auflage handelt es sich um das eigentliche Rechtsverfahren, erst dann besteht die Möglichkeit, gegen die Schutzverordnung Einsprache zu erheben.

In den Inventaren finden sich zu jedem Schutzobjekt eine fotografische Dokumentation, eine Beschreibung sowie eine Bewertung. Die beiden Inventare bilden die Grundlage für die Schutzverordnung, in der dann die Schutzobjekte nur noch tabellarisch und anhand eines Plans dokumentiert werden. (gk)