Altstätten Rheintaler nehmen mit IDA-Filmprojekt am Finale des interregionalen Jugendprojekt-Wettbewerbs des Kantons St.Gallen teil Der Film, den Rheintaler Jugendliche im Rahmen der Interreligiösen Dialog und Aktionswoche gedreht haben, hat es in den kantonalen Final geschafft. Dort wird sich zeigen, ob er sich auch fürs interregionale Finale qualifiziert.

Freut sich auf den Final in Goldach: Die junge Filmcrew aus dem Rheintal. Bild: PD

Am Samstag, 5. November, findet der Finalabend des interregionalen Jugendprojekt-Wettbewerbs des Kantons St.Gallen statt. Mit dabei sind auch Jugendliche aus dem Rheintal mit ihrem IDA-Filmprojekt «Zeig mir, wie du glaubst – Rheintaler Jugendliche im Dialog». (IDA steht für Interreligiöse Dialog- und Aktionswoche.)

Die Jugendarbeit Oberes Rheintal fährt an diesen inspirierenden Anlass und lädt interessierte weitere Jugendliche ein, mitzufahren. In der Aula in Goldach werden sieben Einzelpersonen bzw. Teams originell, unterhaltsam und kreativ ihre Projekte aus den Sparten Kultur, Sport, Umwelt, Soziales, Technik usw. präsentieren. Die Projekttitel dazu: «Sommerlager auf dem Olymp», «Kurzroman ‹Annas Schatten›», «Zirkusfestival ‹Sonjolonio› lädt ein», «Spiegelcollage», «Omid», «Album Sand» und eben das Filmprojekt IDA aus Sicht der Jugend. Die Jury, ebenfalls mit Rheintaler Beteiligung, bewertet die Darbietungen und belohnt das Engagement mit Ruhm, Ehre und insgesamt 7000 Franken. Die besten drei Projekte dürfen ihr Projekt ausserdem nochmals am interregionalen Final in Dornbirn präsentieren.

Das Altstätter Organisationskomitee der Interreligiösen Dialog- und Aktionswoche hatte letztes Jahr das Filmprojekt rund um Religion, Kultur und Dialog mit Jugendlichen initiiert. Die grosse, aufwendige und mit vielen Beteiligten umgesetzte Produktion mit Heranwachsenden aus Altstätten, Eichberg, Heerbrugg und Hinterforst feierte am 30.August eine viel beachtete Premiere im Kinotheater Madlen in Heerbrugg. Das Projekt wurde massgeblich unterstützt von der Stadt Altstätten, der Fachstelle Integration Rheintal, der Jugendarbeit Oberes Rheintal und weiteren Partnern. Der IDA-Film wird übrigens am Sonntag, 20.November, um 11 Uhr nochmals in der «Prestegg» in Altstätten gezeigt.

Jugendarbeit applaudiert

Jugendliche, die nach Goldach mitfahren möchten, treffen sich um 15.45 Uhr beim Bahnhof SBB in Altstätten. Der Anlass ist öffentlich, und alle Interessierten sind eingeladen. Es wird um eine Anmeldung gebeten bis am 2. November an Jugendarbeiter Francesco Loher auf Telefon 079 384 79 19. (pd)