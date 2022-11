Altstätten Neuer Rhema-Verwaltungsrat: Patrick Vogler aus Thal wurde an der GV gewählt Der 48-jährige Patrick Vogler wurde an der ordentlichen Generalversammlung der Rheintal Messe und Event AG vom 3. November in den Verwaltungsrat der Rhema gewählt.

Der 48-jährige Patrick Vogler lebt in Thal. Bild: PD

Patrick Vogler wuchs in Herisau auf und lebt heute in Thal. Der Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom wurde von den Aktionärinnen und Aktionären in Altstätten einstimmig gewählt. Er war vormals CEO der Grand Resort Bad Ragaz AG und bringe ein breites Wissen mit, so die Rheintalmesse in ihrer Mitteilung.

Patrick Vogler ist neuer VR bei der Rhema. Bild: PD

Ebenfalls im Amt bestätigt wurden die bisherigen Verwaltungsräte Christian Willi, Albert Hengartner, Roland Stähli, Ernst Thür und Michael Ulmann.

Vorläufig vakant bleibt das Verwaltungsratspräsidium. Dies, nachdem der bisherige Verwaltungsratspräsident und Alt Nationalrat Thomas Ammann am 16. Oktober verstorben ist. Die präsidialen Aufgaben hat bis zur Neubesetzung des Amtes Vize-Präsident Christian Willi übernommen. Die neue Verwaltungsratspräsidentin oder der neue Verwaltungsratspräsident soll im ersten Halbjahr 2023 an einer ausserordentlichen Generalversammlung gewählt werden. (pd)