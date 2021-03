Altstätten Naturzentrum Schollenmühle erwacht aus dem Winterschlaf: Weissstörche kehren aus dem Süden zurück Winterbeobachtungen von Weissstörchen werden im Rheintal häufiger, da nicht mehr alle in südlichere Regionen ausweichen. Mit längeren Tagen kehren auch diejenigen aus dem Süden zurück.

Die Weissstörche bei der Schollenmühle sind bereits intensiv mit dem Nestbau in ihren Horsten beschäftigt. Dabei lassen die Tiere sich auch sehr gut beobachten. Bild: Verein Pro Riet Rheintal

(pd) Rund um die vom Verein Pro Riet Rheintal betreute Schollenmühle herrscht wieder reges Treiben. Vor wenigen Wochen lag im Gebiet des St.Galler Rheintals noch verbreitet Schnee und die Temperaturen waren frostig.

In dieser Zeit zeigte das Naturzentrum Schollenmühle sich in seinem Winterkleid und die sichtbare Artenvielfalt war überschaubar. Beobachtungen von Weissstörchen waren in dieser Zeit zwar nicht selten, doch waren sie nicht in gleich grosser Zahl wie in der Brutzeit anwesend.

Winterbeobachtungen von Weissstörchen werden im Rheintal häufiger, da nicht mehr alle in südlichere Regionen ausweichen. Doch jetzt, mit den länger werdenden Tagen, sind auch die Weissstörche aus dem Süden zurück.

Weissstörche lassen sich sehr gut beobachten

Fast alle Horste sind wieder von einem Paar besetzt. Aktuell sind die Weissstörche damit beschäftigt, die Horste mit dünnen Ästen und Zweigen für ihr Gelege aufzufrischen. Dabei lassen sie sich sehr gut beobachten.

Doch nicht nur Weissstörche haben sich abermals rund um die Schollenmühle eingefunden. In den Morgen- und Abendstunden sind auch wieder die Gesänge von Schwarzkehlchen, Goldammer und Co. zu hören. Weitere Infos zum Naturzen­trum Schollenmühle gibt es un­ter www.pro-riet.ch.