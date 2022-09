Altstätten Monika Drobik Camenisch ist die neue Leiterin der Jugendarbeit Monika Drobik Camenisch tritt am 1. Dezember die Nachfolge Ruedi Gassers an, der zu den SDM wechselt.

Monika Drobik Camenisch kennt Altstätten bereits gut. Bild: pd

Monika Drobik Camenisch war bereits früher bei der Jugendarbeit in Altstätten beschäftigt, wie die Stadt Altstätten in ihrer Medienmitteilung zur Neubesetzung der Stelle schreibt. Sie arbeitete vor gut 18 Jahren während ihres Studiums zur Sozialarbeiterin FH dort und war während dieser Zeit beteiligt am Aufbau der Schulsozialarbeit an der Oberstufe Rebstein-Marbach.

Zurzeit ist Monika Drobik Schulsozialarbeiterin bei der Fachstelle Jugend Familie Schule in Rorschach. Anfang 2022 hat sie zusätzlich die Ressortleitung Schulsozialarbeit sowie die stellvertretende Funktion der Fachstellenleitung übernommen. Vorher arbeitete sie während vier Jahren als Suchtberaterin in der Suchtberatung Oberes Rheintal. Nach ihrem Studium hat sich Monika Drobik Camenisch laufend weitergebildet, führt die Stadtverwaltung in ihrer Mit­teilung aus. Dies unter anderem an der FHS in St.Gallen zur Praxisausbildnerin, CAS Kindesschutz, oder im Schloss Hofen in Lochau zum «Coach neue Autorität». Im ZAR St.Gallen liess sich Monika Drobik Camenisch zur «Lehrperson für Achtsamkeit in der Bildung» ausbilden.

Bereits vor Antritt der Stelle Anfang Dezember werde Monika Drobik während der Vakanz im November stundenweise für die Jugendarbeit Oberes Rheintal im Einsatz stehen, heisst es in der Medienmitteilung der Stadtverwaltung. (sk)