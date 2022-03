Altstätten Lustvoll, stilvoll, modern: Der «Buuremaart» als Wahrzeichen im Herzen von Altstätten Der Altstätter Bauernmarkt auf dem Frauenhofplatz wird ab Ende April attraktiver. Dieses Ziel verfolgte die vom Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung.

Der Altstätter Bauernmarkt soll attraktiver werden (v.l.): Simone Mächler-Fehr, Manuela und Marcel Schmid vom Hof Morgarot in Lüchingen (wo das Foto entstand) sowie Stadträtin Mirjam Seitz-Popp. Bild: PD

Mehr Raum zum Flanieren, mehr Anreize zu Begegnungen, mehr Grün, mehr Aussenraumqualität – die vom Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung hat ein Konzept erarbeitet, das vorsieht, die Gassen im Zentrum zu einem noch beliebteren Begegnungsort zu machen. Ein Schritt dazu soll sein, den bereits bestehenden Bauernmarkt attraktiver zu gestalten, damit er zu einem neuen Wahrzeichen im Herzen des Städtlis wird.

Mit der Umsetzung dieses Vorhabens wurde Simone Mächler-Fehr beauftragt. Die gebürtige Altstätterin betreibt im Ort seit 16 Jahren die fehr agentur für Marketing. Sie initiierte u.a. den Event für Unterneh­merinnen im Rheintal und hat vor zwei Jahren aus persönlichem Interesse am Agrarwesen eine Weiterbildung am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez absolviert.

Gute Mischung, überraschende Momente

Simone Mächler-Fehr wurde vom Stadtrat beauftragt, den Bauernmarkt zu stärken. Sie krempelte kurzerhand die Är­mel hoch und legte los. «Den Bauernmarkt zum Wahrzeichen des Städtlis zu machen, hat mich von Anfang an berührt, denn regionale Produkte einzukaufen, ist wichtiger denn je.» Entsprechend engagiert ging sie auch ans Werk. Sie suchte den Kontakt zu bisherigen Anbietern, erstellte eine Liste mit möglichen neuen Teilnehmenden und kontaktierte diese persönlich, machte sich Gedanken zu einem guten Angebots-Mix, zum perfekten Marktstandort, zu erstaunlichen Momenten und Publikumsmagneten. Ihr Fazit:

«Unser neuer Bauernmarkt soll lustvoll, stilvoll und modern sein und zu einem Fixpunkt in der wöchentlichen Familienagenda werden.»

Im Angebot soll es Gemüse, Obst, Beeren, Käse, Wein, Honig, Brot, Blumen, Fisch und Fleisch geben. Regionales, Saisonales, biologisch Angebautes, fair Produziertes, Schönes, Nettes, Lustiges, Überraschendes.

Starker Auftritt für Buuremaart Altstätten

Man darf also gespannt sein – und muss gar nicht mehr lan­ge warten. Am Samstag, 30. April, findet der Auftakt mit rund 15 Marktteilnehmenden beim Frauenhofplatz statt. Der Anlass heisst jetzt offiziell «Buuremaart Altstätten». Es gibt ein Logo, das an jenes der Stadt Altstätten angelehnt ist und mit einem Maiskolben und dem Schriftzug buuremaart.ch ergänzt wurde, die Homepage sowie Auftritte in den sozialen Medien.

Natürlich wird auch mit Überraschungen auf den Anlass aufmerksam gemacht. «Mein Ziel ist, unseren Buuremaart von Anfang an gut zu positionieren und ihn dann laufend weiterzuentwickeln. Im 2023 soll es der grösste Bauernmarkt der Ostschweiz sein», gibt sich Simone Mächler-Fehr zuversichtlich. Sie darf dabei auf die Unterstützung von den bisherigen Bauernmarkt-Betreibern zählen, die über ein grosses Wissen und ein gutes Netzwerk verfügen und sich über eine Aufwertung freuen.

Permakultur-Hof Morgarot aus Lüchingen macht mit

Mit ihrer ansteckenden Begeisterung ist es Simone Mächler- Fehr gelungen, neue Marktteilnehmende zu gewinnen. Auch ganz Besondere. Mit dabei sind zum Beispiel Manuela und Marcel Schmid, die in Lüchingen den Hof Morgarot betreiben und dort u.a. Permakultur aus Überzeugung umsetzen. Das bedeutet eine artgerechte Tierhaltung sowie ein naturgetreuer Anbau, durch den ohne jegliche Spritzmittel nachhaltige Kreisläufe gestaltet werden können.

Schmids übernehmen übrigens am 1. April das Ladenlokal der ehemaligen Chäsi Manser in der Altstätter Obergasse 9 und führen es mit ihren eigenen Permakultur-Produkten. «Dass Manuela Schmid sofort zugesagt hat, am Buuremaart Altstätten aktiv mitzumachen, freut mich ausserordentlich – auch sie ist eine Unternehmerin Rheintal», so Simone Mächler-Fehr. Von der Aufwertung für Altstätten ist auch Stadträtin Mirjam Seitz begeistert:

«Es freut mich sehr, dass wir in solch kurzer Zeit zusätzliche Produzenten, die für ein vielfältiges Angebot sorgen, für den Bauernmarkt gewinnen konnten. Mit diesem Vorhaben festigen wir die lange Markttradition in unserem Städtli.»

Der «Buuremaart Altstätten» findet ab 30. April bis Ende Oktober jeden Samstag von 8.30–12.30 Uhr auf dem Frauenhofplatz statt.