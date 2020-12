Altstätten Jugendtreff bietet im Dezember einige «Specials» an Das Team des städtischen Jugendtreffs «UG14» an der Städlenstrasse 14 in Altstätten bietet im Dezember einige «Specials» an. Der Freizeittreff für 12- bis 18-Jährige aus Rebstein, Marbach und Altstätten ist mittwochs und freitags geöffnet, natürlich mit Schutzkonzept.

Der Handlettering-Workshop war beliebt und wird deshalb wiederholt. Bild: pd

(pd) An insgesamt zehn Adventstagen, jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gehen die Jugendarbeitenden in Altstätten «auf die Pirsch» und verstecken ein Geschenk. Um 17 Uhr wird auf Instagram ein Hinweis gepostet und der erste Finder darf im «UG14» seinen Sofortpreis abholen. Die Rätselei läuft noch bis am Mittwoch, 23. Dezember, (letzter Trefftag des Jahres).

Erneuter Handlettering-Workshop

Am letzten Tag wird zusätzlich ein Hauptpreis, ein E-Scooter, verlost. Wie immer zur kälteren Jahreszeit erweitert der Jugendtreff seinen offenen Betrieb. Am Samstag, 5. Dezember, ist der Treff darum von 19 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 12. Dezember, würde normalerweise das Sportprojekt Nightball (offene Turnhalle) stattfinden, das aktuell leider ausfällt. Als Alternative ist der Treff von 19 bis 22 Uhr offen. Als Dezember-Special wird aktuell heisser Tee offeriert. Aufgrund der positiven Resonanz und der Warteliste in den Herbstferien gibt es am Samstag, 12. Dezember, von 13.30 bis 16.30 Uhr einen erneuten Handlettering-Workshop – ideal für Weihnachtsgeschenke.

Noch ein Handlettering Weihnachts-Special

Die junge Künstlerin Hanna aus Gais kreiert unter dem Namen «pomba» kleine Glücksmomente und wird mit den Jugendlichen Prächtiges gestalten. Für den Workshop bitte im «UG14» anmelden unter 071-755-68-15.

365 Tage offen hat übrigens der Detektiv-Trail in Altstätten der einfach via App buchbar ist. Auf einer schönen Route, gespickt mit 16 Rätseln gibt es familienfreundlich viel zu Erkunden und zu Knobeln in winterlicher Kulisse.