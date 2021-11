altstätten Ist es ein Konzert? Ein Singspiel? Musiktheater? Brahms und seine ungarischen Musikbilder überraschen Musique Simili präsentierte im evangelischen Kirchgemeindehaus in Altstätten einen musikalischen Bilderbogen zu Leben und Werk von Johannes Brahms.

Musique Simili mit (von links) Marc Hänsenberger, Aline Du Pasquier, Ioanes Vogele und Juliette Du Pasquier. Bild: Max Pflüger

Zu Johannes Brahms bekanntesten und immer wieder gern gehörten Werken zählen die an ungarische Volksweisen angelehnten ungarischen Tänze. Sie entstanden in Wien in den Jahren 1858 bis 1869 in einer ursprünglichen vierhändigen Klavierfassung. Bei den meisten handelt es sich aber nicht um eigene Gedanken von Brahms, sondern um Bearbeitungen vorgefundener Melodien. Allerdings sind die Vorlagen auch keine originalen Volkslieder un­garischer Roma, wie oft angenommen wird. Vielmehr hatte Brahms die Themen durch ei­nen guten Bekannten in Wien, den ungarischen Geiger Eduard Reményi, kennengelernt. Sie dürften teilweise von Reményi selbst und teilweise von anderen ungarischen Komponisten dieser Epoche stammen. Dennoch haben sie sich als Kompositionen über ungarische Zigeunermusik im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit eingenistet.

Bilder aus dem Leben des grossen Komponisten

In ihrem Bühnenprogramm «Brahms Tzigane» entführten Musique Simili das Publikum in Brahms Stammlokal in Wien, den «Rothen Igel». Zusammen mit dem Personal, den beiden Schwestern Aline (Sopran) und Juliette Du Pasquier (Violine, Bass und Gitarre sowie Gesang), Marc Hänsenberger als Brahms (Klavier, Akkordeon und Gesang) und Ioanes Vogele als fahrendem Musikanten (Gitarre und Gesang) zeichnete das Quartett Bilder aus dem Leben des grossen Komponisten. Zur Aufführung kamen Brahms Bearbeitungen ungarischer Zigeunermelodien und Eigenkompositionen von Musique Simili .

Temporeiche und lebendige Musik

Das Publikum bewunderte die temporeiche und lebendige Musik mit steigernden Tempi und sich immer rasender drehenden Rhythmen. Auch das mimikreiche Spiel, mit dem die Musiker den Charakter der dargestellten Figuren lebendig werden liessen, machten die Musikvorträge zu einem vielseitigen Vergnügen. Ist es ein Konzert? Ein Singspiel? Musiktheater? Oder gar eine kleine Operette? Die Aufführung brachte dem Publikum Brahms Leben, seine Liebe zu osteuropäischen Volksweisen und seine Beziehung zu der älteren und verheirateten Clara Schuhmann dem Publikum näher.