Altstätten In Mauer gekracht und davonspaziert: 76-Jähriger prallt mit Auto in eine Steinmauer und läuft zu Fuss weg Ein 76-Jähriger hat in Altstätten eine Mauer beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, ging er zu Fuss davon. Die Polizei machte ihn wenig später ausfindig.

Der Schaden an der Mauer ist beträchtlich. Bild: kapo sg

(kapo/red) Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, ist ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto an der Rorschacherstrasse in eine Steinmauer gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging er zu Fuss davon. Die Polizei machte ihn wenig später ausfindig, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Der 76-jährige Mann fuhr mit dem Auto vom Bahnhof Altstätten in Richtung Schulhaus Bild. Bei der Verzweigung von Bahnhofstrasse und Rorschacherstrasse prallte sein Auto aus bisher unbekannten Gründen in eine Steinmauer. Der 76-Jährige entfernte sich zudem nach der Kollision zu Fuss, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hoher Sachschaden, Fahrausweis weg

Einige Zeit später meldeten Passanten der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen das verlassene Auto und die beschädigte Mauer. Die ausgerückte Patrouille konnte den Unfallverursacher rasch ermitteln. Der Mann wurde als fahrunfähig beurteilt und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Fahrausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kantonspolizei St.Gallen auf rund 20'000 Franken.